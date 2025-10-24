Вітаміни

Реклама

Все більше людей доповнюють свій раціон вітамінними добавками, намагаючись зміцнити здоров’я. Однак дієтологи попереджають: не всі добавки безпечні. За її словами, надмірне їх вживання може бути таким самим шкідливим, як і споживання ультраоброблених продуктів.

Про це повідомило видання LADbible.

«Люди вважають, що харчові добавки корисні, і хоча деякі з них можуть бути корисними, інші можуть бути такими ж шкідливими для здоров’я, як і ультраоброблені продукти, якщо їх регулярно вживати у великих кількостях», — зазначила дієтологиня Керол Грейнджер в коментарі виданню Express.

Реклама

Дієтолог Еймі Бенбоу додає, що не всі вітаміни однакові. Вона радить уважно читати склад і звертати увагу на форму — капсули зазвичай містять менше синтетичних компонентів, ніж таблетки. Експертка також застерігає від білих таблеток, оскільки вони часто містять діоксид титану — речовину, заборонену Європейським агентством з безпеки харчових продуктів.

Ще одна небезпека — передозування. За даними BBC, деякі популярні добавки, які рекламують інфлюенсери, можуть містити у 5–10 разів більше за рекомендовану добову норму вітамінів. Надлишок вітаміну D може призвести до судом або навіть коми, а надмірна кількість вітаміну А — до болю, інтоксикації та смерті.

Фахівці наголошують, що отримання вітамінів залишається важливим для здоров’я, але найкращий шлях — здорове харчування та активний спосіб життя.

Водночас керівниця аптеки Superdrug Ніам Макміллан заявила, що не всі добавки небезпечні: більшість проходить суворе тестування перед потраплянням на ринок.

Реклама

Нагадаємо, ромашковий чай часто називають натуральним засобом від стресу та безсоння. Проте надмірне його споживання може мати небажані наслідки для здоров’я — особливо для людей, які приймають певні ліки.