Прийом вітамінів може бути небезпечним для здоров’я — дієтологи назвали причини
Попри популярність вітамінів, не всі вони безпечні. Дієтологи пояснили, як необережний прийом добавок може перетворити користь на небезпеку.
Все більше людей доповнюють свій раціон вітамінними добавками, намагаючись зміцнити здоров’я. Однак дієтологи попереджають: не всі добавки безпечні. За її словами, надмірне їх вживання може бути таким самим шкідливим, як і споживання ультраоброблених продуктів.
Про це повідомило видання LADbible.
«Люди вважають, що харчові добавки корисні, і хоча деякі з них можуть бути корисними, інші можуть бути такими ж шкідливими для здоров’я, як і ультраоброблені продукти, якщо їх регулярно вживати у великих кількостях», — зазначила дієтологиня Керол Грейнджер в коментарі виданню Express.
Дієтолог Еймі Бенбоу додає, що не всі вітаміни однакові. Вона радить уважно читати склад і звертати увагу на форму — капсули зазвичай містять менше синтетичних компонентів, ніж таблетки. Експертка також застерігає від білих таблеток, оскільки вони часто містять діоксид титану — речовину, заборонену Європейським агентством з безпеки харчових продуктів.
Ще одна небезпека — передозування. За даними BBC, деякі популярні добавки, які рекламують інфлюенсери, можуть містити у 5–10 разів більше за рекомендовану добову норму вітамінів. Надлишок вітаміну D може призвести до судом або навіть коми, а надмірна кількість вітаміну А — до болю, інтоксикації та смерті.
Фахівці наголошують, що отримання вітамінів залишається важливим для здоров’я, але найкращий шлях — здорове харчування та активний спосіб життя.
Водночас керівниця аптеки Superdrug Ніам Макміллан заявила, що не всі добавки небезпечні: більшість проходить суворе тестування перед потраплянням на ринок.
