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Психологічний стан українців під час війни: стали відомі результати масштабного дослідження

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Психологічний стан українців під час війни: стали відомі результати масштабного дослідження

Понад 70% громадян перебувають у стресовому стані.

В Україні провели масштабне дослідження психологічного стану людей під час війни, а також їхньої готовності звертатися по допомогу до фахівців.

Про це повідомили у МОЗ із посиланням на результати опитування українців.

За інформацією медиків, 71% опитаних відчували останнім часом стрес або сильну знервованість. Половина опитаних відчувають тривожність і напруження. Причому найбільша частка тих, хто останнім часом відчуває стрес або сильну знервованість, – серед жінок та людей віком 25-34.

"49% опитаних  вважають, що психологічна допомога – це лише для психічно хворих людей. І лише 2% респондентів консультуються з фахівцем – психологом, психотерапевтом, сімейним лікарем чи терапевтом", – зазначили експерти.

За результатами дослідження, понад 80% українців ніколи в житті не зверталися до психолога.

У МОЗ також повідомляють, що від початку повномасштабної війни Росії проти України 650 тис. людей звернулися до психологів і психіатрів у системі охорони здоровʼя й отримали психологічну допомогу.

Нагадаємо, як розпізнати та вилікувати ПТСР та як допомогти дитині з посттравматичним стресовим розладом.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1003
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