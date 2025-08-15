Психіатр розповів, як стрес через війну вкорочує життя українців

Люди / © Pixabay

Реклама

Війна виснажує українців не тільки психологічно, а й фізично. Постійний стрес, гормональні коливання та емоційні гойдалки скорочують тривалість життя і підвищують ризик серйозних захворювань.

Про це розповів психіатр, громадський діяч Роман Кечур в етері Еспресо.

«Найперше стрес і всі ці емоційні гойдалки впливають на нас біологічно. Ми просто з вами менше проживемо. Точно ми могли б більше прожити, якби не піддавались на такі інтенсивні коливання. Фактично, це самоотруєння гормонами. Якщо в нас стрес, то рівень адреналіну й кортизолу зростає. Наше тіло реагує також на стреси, які ми переживаємо внаслідок війни. Саме тому сьогодні спостерігається збільшення різних онкологічних, судинних та імунних захворювань», — пояснив Кечур.

Реклама

Він підкреслив, що суспільство повинно пристосовуватися до нових умов, а кожна людина — навчитися довіряти іншим.

Кечур пояснив, що з часом рівень захворюваності зростатиме, бо люди не невразливі, і стреси впливають як на емоційний, так і на фізичний стан. Через тривалу війну суспільство має адаптуватися до нових реалій і навчитися довіряти одне одному, дозволяючи людям жити звичайним життям, водночас виконуючи важливі для країни справи.

нагадаємо, раніше доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповідав, що наразі неможливо точно вирахувати, як війна вплинула на середню тривалість життя українців. Однак оцінюється, що тривалість життя жінок в Україні могла скоротитися на 3-5 років.