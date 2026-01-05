- Дата публікації
Псиліум: користь, шкода та як він впливає на схуднення
Вживання лушпиння подорожника, у межах збалансованого харчування, сприяє швидкому насиченню та тривалій ситості.
Псиліум — це джерело харчових волокон, що видобувається з лушпиння насіння подорожника. Останнім часом він набуває популярності серед людей, які цікавляться темою здорового харчування.
Переваги вживання псиліуму:
Позбавляє від закрепів
Допомагає при діареї
Контроль рівня цукру в крові
Посилює відчуття ситості
Знижує рівень холестерину
Допомагає підтримувати здоров’я серця
Псиліум може мати потенційні побічні ефекти. Особливо якщо приймати більше рекомендованої кількості на день. Найпоширенішими побічними ефектами псиліуму — метеоризм і здуття живота.
Псиліум є низькокалорійним продуктом, багатим на клітковину. Клітковина у складі псиліуму посилює відчуття насичення, що допомагає не переїдати. Це особливо корисна властивість для тих, хто хоче схуднути.
Як вживати: псиліум потрібно вживати, запиваючи достатньою кількістю рідини. Або ж можна додавати його, наприклад, у смузі, йогурти, сік тощо.
