Псиліум: користь, шкода та як він впливає на схуднення

Псиліум — це різновид клітковини

Псиліум — це джерело харчових волокон, що видобувається з лушпиння насіння подорожника. Останнім часом він набуває популярності серед людей, які цікавляться темою здорового харчування.

Переваги вживання псиліуму:

Позбавляє від закрепів

Допомагає при діареї

Контроль рівня цукру в крові

Посилює відчуття ситості

Знижує рівень холестерину

Допомагає підтримувати здоров’я серця

Псиліум може мати потенційні побічні ефекти. Особливо якщо приймати більше рекомендованої кількості на день. Найпоширенішими побічними ефектами псиліуму — метеоризм і здуття живота.

Псиліум є низькокалорійним продуктом, багатим на клітковину. Клітковина у складі псиліуму посилює відчуття насичення, що допомагає не переїдати. Це особливо корисна властивість для тих, хто хоче схуднути.

Як вживати: псиліум потрібно вживати, запиваючи достатньою кількістю рідини. Або ж можна додавати його, наприклад, у смузі, йогурти, сік тощо.

