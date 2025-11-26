Пташиний грип H5N5 вперше вбив людину

Пташиний грип / © Associated Press

У США зафіксовано першу смерть, спричинену зараженням новим штамом пташиного грипу H5N5. Помер чоловік похилого віку, який контактував із домашньою птицею.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я.

Від штаму пташиного грипу H5N5 помер літній чоловік з хронічними захворюваннями, який мешкав в окрузі Грейс-Гарбор у штаті Вашингтон.

Чоловік утримував домашню птицю, що мала контакт із дикими птахами — саме це, ймовірно, і стало шляхом інфікування. Попри проведене лікування, врятувати хворого не вдалося.

Лікарі запевняють, що наразі вірус не становить широкої загрози: серед інших осіб, які могли бути під ризиком, не виявлено жодного позитивного тесту. Фахівці продовжують моніторинг усіх, хто міг контактувати з хворим.

Що відомо про штам пташиного грипу H5N5?

Експерти зазначають, що H5N5 не є небезпечнішим для людей, ніж штам H5N1, який спричинив близько 70 заражень у США протягом 2024-2025 років. Більшість випадків стосувалася працівників тваринницьких ферм.

Головна особливість нового штаму полягає у відмінній структурі білка, який відповідає за вихід вірусу з уражених клітин і подальше поширення інфекції.

Фахівці підкреслюють, що ризик для населення США залишається низьким, і що доказів передавання вірусу від людини до людини наразі немає.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що світом шириться вкрай заразний штам пташиного грипу H5N1, який загрожує пандемією. Інфекція дісталася всіх континентів, крім Австралії, вражаючи диких і свійських тварин (зокрема пінгвінів та верблюдів), а також молочні стада у США. На той момент серед людей було зафіксовано щонайменше 70 випадків зараження.