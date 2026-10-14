Рак кишківника може ховатися за звичайними симптомами: 6 підступних ознак, які люди ігнорують

Рак кишківника — 6 симптомів, які не можна ігнорувати / © Credits

Реклама

Захворюваність на рак кишківника серед молодих людей зростає, тому лікарка закликала не ігнорувати навіть симптоми, які на перший погляд можуть здаватися нешкідливими. Особливо насторожити мають зміни, які не минають або є незвичними для людини.

Про це пише Express із посиланням на приватну сімейну лікарку Асію Маулу з The Health Suite.

Реклама

За даними Cancer Research UK, у Великій Британії щороку діагностують близько 48,2 тис. нових випадків раку кишківника. Водночас від початку 1990-х років захворюваність серед людей віком від 25 до 49 років зросла більш ніж на 50%.

Реклама

Маула наголосила, що рак кишківника досі значно частіше виявляють у старших людей. Однак зростання кількості випадків серед молоді свідчить, що вік не повинен бути причиною ігнорувати підозрілі зміни в організмі.

Шість симптомів раку кишківника

За словами лікарки, звернути увагу варто на такі ознаки:

кров у калі, яку можна помилково пов’язати з гемороєм;

тривалу зміну випорожнень, зокрема діарею або закреп;

постійне здуття чи біль у животі;

незрозумілу втрату ваги;

незвичну втому або задишку, які можуть бути пов’язані з анемією;

відчуття неповного випорожнення кишківника після відвідування туалету.

Маула зауважила, що більшість цих симптомів можуть виникати через значно менш небезпечні причини. Наприклад, зміни випорожнень люди нерідко пояснюють харчуванням або стресом, а кров у калі — гемороєм. Однак якщо такі прояви повторюються або не минають, їх не варто залишати без уваги.

Лікарка радить звернутися до сімейного лікаря, якщо симптоми зберігаються, посилюються або відрізняються від звичного стану організму.

Реклама

Чому рак кишківника частіше виявляють у молодих

Причин зростання захворюваності серед молодих людей наразі остаточно не встановлено. Саме це намагатимуться з’ясувати в межах масштабного британського дослідження PROSPECT-UK.

До нього планують залучити 250 тис. дорослих. Дослідники вивчатимуть можливий зв’язок розвитку раку кишківника з раціоном, способом життя, станом кишківника та впливом довкілля.

Головна дослідниця проєкту, професорка Королівського коледжу Лондона Сара Беррі зазначила, що протягом кількох поколінь спосіб життя, харчування та середовище людей суттєво змінилися. Водночас науковці поки не знають, які саме з цих змін можуть підвищувати ризик раку кишківника, а які, навпаки, здатні його зменшувати.

Нагадаємо, звичайний візит до стоматолога став початком історії, яка назавжди змінила життя 31-річного чоловіка. Те, що спочатку здавалося проблемою з зубами, виявилося симптомом смертельно небезпечної хвороби.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів