Рак кишківника легко сплутати з іншими хворобами: лікарка назвала ознаки, які мають насторожити

Симптоми раку кишківника: які ознаки часто залишаються непоміченими / © Credits

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Деякі симптоми раку кишківника можуть нагадувати синдром подразненого кишківника (СРК) або інші поширені проблеми з травленням. Однак є ознаки, особливо тривалі або повторювані, які не варто ігнорувати.

Про це повідомило видання Unilad з посиланням на головну медичну директорку Bummed Кармен Фонг.

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За її словами, одним із тривожних сигналів є яскраво-червона кров під час випорожнення, якщо кровотеча не припиняється протягом кількох днів або регулярно повторюється. Також звернутися до лікаря варто у разі появи темного, дьогтеподібного калу та ненавмисного схуднення.

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Фонг пояснила, що синдром подразненого кишківника може супроводжуватися запором, діареєю або чергуванням цих станів. Симптоми СРК можуть то посилюватися, то слабшати. Натомість ознаки злоякісного процесу можуть бути стійкими та прогресувати.

Насторожити має і поступове посилення запору, а також зміна звичного характеру випорожнень чи форми калу. Сильний запор у поєднанні з неможливістю відходження газів лікарка назвала можливою пізньою ознакою раку кишківника.

Водночас Фонг наголосила, що орієнтуватися потрібно насамперед на те, що є нормою для конкретної людини. Якщо зміни у роботі кишківника є незвичними, довго не минають або регулярно повертаються, варто звернутися по медичну допомогу.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), серед можливих симптомів колоректального раку також є кров у калі, тривала діарея чи запор, відчуття неповного випорожнення кишківника, біль або спазми в животі, незрозуміла втрата ваги та анемія.

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Водночас такі прояви не обов’язково означають рак — їх можуть спричиняти й інші захворювання. Встановити причину може лише лікар після відповідного обстеження.

Якщо симптоми нагадують СРК, але викликають підозру, Фонг називає ключовим методом діагностики колоноскопію, яка дозволяє оглянути кишківник і виявити можливе новоутворення. Додатково лікар може призначити аналіз калу на приховану кров та аналізи крові.

CDC також нагадує, що поліпи товстої та прямої кишки можуть з часом перероджуватися у злоякісні пухлини. При цьому як поліпи, так і колоректальний рак на ранніх стадіях іноді взагалі не спричиняють помітних симптомів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 30-річна Челсі Тантум, яка від підліткового віку регулярно відвідувала солярії, померла після боротьби з агресивною меланомою. Після встановлення діагнозу жінка публічно розповідала про свою хворобу та застерігала інших від небезпеки ультрафіолетового випромінювання.

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