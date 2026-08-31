Рак легенів: симптоми, які проявляються найпершими

Біль у плечі може виявитися смертельною загрозою / © pexels.com

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Біль у плечі може бути симптомом раку легенів, якщо пухлина тисне на нерви або поширюється на тканини й кістки.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Якщо ви відчуваєте біль у грудях, плечах або спині, існує ймовірність того, що рак легенів поширився на кістки, викликаючи біль. Також може бути низка неврологічних симптомів і головних болів.

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Рак легенів має три симптоми, які можна помітити вже на ранніх стадіях захворювання:

біль у грудях

сильний кашель, який триває понад 3 тижні

задишка

Ознакою онкологічного захворювання може бути відчуття нестачі повітря. Крім того, розвиток раку легенів супроводжується втратою апетиту, різким зниженням ваги і постійним відчуттям втоми.

За словами лікарів, саме непомітність і легкість ранніх ознак цього виду онкології робить його таким тяжким для лікування. Адже люди звертаються по допомогу вже тоді, коли рак легенів поширюється на інші органи. І саме завдяки ранній діагностиці можна істотно подовжити собі життя.

Раніше повідомлялося, що часте споживання деяких харчових консервантів, які здебільшого використовують для подовження терміну придатності оброблених та упакованих продуктів, може підвищувати захворюваність на рак.

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