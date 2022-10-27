Рак молочної залози щорічно діагностують у 15 тисяч українок

Цифри і факти про захворюваність на РМЗ.

Фахівці МОЗ надали актуальну інформацію про захворюваність на рак грудей в Україні.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

"На жаль, рак молочної залози дуже поширений в світі і, зокрема, в Україні. Щорічно це захворювання діагностують у 15 000 українок і понад 100 українців. Так, ви правильно зрозуміли, у чоловіків РМЗ можливий теж, хоча й трапляється набагато рідше", - кажуть медики.

Хороша новина полягає в тому, що шанс на успішне подолання цієї хвороби становить понад 90%, але тільки за умови її раннього діагностування.

Однак є і погана новина. Те, що у переважної більшості українців немає звички проходити регулярні медичні обстеження, а під час пандемії COVID-19 і локдауну кількість діагностувань скоротилася на цілих 14%.

"Тому памʼятайте, що запорука вашого здоровʼя - регулярне відвідування сімейного лікаря", - нагадують лікарі.

Нагадаємо, кожна жінка раз на рік зобов'язана відвідувати мамолога - робити ультразвукову діагностику або мамографію.

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