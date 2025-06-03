Рак молодшає: захворюваність зросла на 50%

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За останні 50 років смертність від раку знизилася на 22%, проте кількість діагнозів стрімко збільшилася, особливо серед людей до 50 років.

Про це повідомило видання Daily Mail.

1973 роre на кожні 100 тисяч осіб від раку помирало 328 людей, а до 2023 року цей показник впав до 252. Це пов’язано з ранньою діагностикою та новими методами лікування. Однак кількість хворих зросла на 50%, причому найбільше серед молоді (20–49 років) — на 23% з 1990-х.

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Експерти називають ключові причини:

Ожиріння — пов’язане з 13 видами раку.

Стрес — пацієнти до 50 років частіше повідомляли про сильний психоемоційний тиск перед діагнозом.

Харчування та мікропластик — сучасні дієти та забруднення їжі можуть порушувати мікробіом.

Куріння та алкоголь — досі лишаються провокаторами онкології.

Виживаність за раку подвоїлася від 1970-х, але темпи покращень останнім десятиліттям значно сповільнилися. Основною проблемою залишається пізня діагностика, що негативно впливає на результат лікування.

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