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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Рак молодшає: захворюваність зросла на 50%

За пів століття смертність від раку знизилась на 22%, але кількість випадків зросла на 50%.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Рак

Рак / © Credits

За останні 50 років смертність від раку знизилася на 22%, проте кількість діагнозів стрімко збільшилася, особливо серед людей до 50 років.

Про це повідомило видання Daily Mail.

1973 роre на кожні 100 тисяч осіб від раку помирало 328 людей, а до 2023 року цей показник впав до 252. Це пов’язано з ранньою діагностикою та новими методами лікування. Однак кількість хворих зросла на 50%, причому найбільше серед молоді (20–49 років) — на 23% з 1990-х.

Експерти називають ключові причини:

  • Ожиріння — пов’язане з 13 видами раку.

  • Стрес — пацієнти до 50 років частіше повідомляли про сильний психоемоційний тиск перед діагнозом.

  • Харчування та мікропластик — сучасні дієти та забруднення їжі можуть порушувати мікробіом.

  • Куріння та алкоголь — досі лишаються провокаторами онкології.

Виживаність за раку подвоїлася від 1970-х, але темпи покращень останнім десятиліттям значно сповільнилися. Основною проблемою залишається пізня діагностика, що негативно впливає на результат лікування.

Раніше ми повідомляли, як скам’янілість допоможе лікувати рак.

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