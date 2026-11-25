Симптоми раку — 10 можливих ознак розвитку злоякісної пухлини / © Credits

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Онкологічні захворювання не завжди дають про себе знати специфічними симптомами. Першими сигналами можуть стати зміни в самопочутті, яким людина тривалий час не надає особливого значення.

Про це пише медичне видання EgészségKalauz.

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Єдиного переліку симптомів, за яким можна було б розпізнати рак, не існує. Клінічна картина залежить від того, де саме виникла пухлина, як швидко вона росте та чи поширилася на сусідні тканини.

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Одні новоутворення позначаються на роботі всього організму, інші — порушують функціонування конкретного органу. Під час оцінювання таких змін важливо враховувати не лише характер скарг, а й те, як довго вони турбують людину.

Які симптоми можуть свідчити про розвиток раку

Вага зменшується без видимих причин

Якщо людина продовжує харчуватися та рухатися у звичному режимі, але водночас помітно худне, це може бути приводом перевірити здоров’я.

Річ у тім, що розвиток злоякісного новоутворення здатний змінювати обмін речовин і те, як організм використовує поживні речовини. У деяких випадках людина також починає менше їсти через нудоту, погіршення апетиту або надто швидке відчуття ситості.

Ненавмисне схуднення може супроводжувати рак шлунка, легень, стравоходу та підшлункової залози. Однак подібні зміни трапляються і за діабету, надмірної активності щитоподібної залози та захворювань травної системи.

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Медичне обстеження може знадобитися, якщо за пів року — рік людина без видимих причин втратила 5% своєї ваги або більше.

Навіть сон не допомагає відновити сили

Коли звичні повсякденні справи починають забирати надто багато енергії, а відпочинок не покращує самопочуття, варто з’ясувати причину такого стану.

За онкологічних захворювань виснаження може бути пов’язане з підвищеними енергетичними потребами організму, запаленням або анемією.

Наприклад, новоутворення в органах травлення іноді спричиняють приховану крововтрату, через яку поступово розвивається залізодефіцитна анемія. Виражений брак сил також може супроводжувати лейкемію.

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Особливо важливо не залишати втому без уваги, якщо разом із нею з’явилися блідість, задишка, схуднення або людина почала часто хворіти на інфекційні захворювання.

На тілі з’явилося незвичне ущільнення

Виявивши під шкірою утворення, якого раніше не було, не варто намагатися самостійно визначити його походження.

Хоча злоякісні вузлики можуть бути твердими, нерухомими та не спричиняти болю, ці характеристики не дають змоги відрізнити їх від доброякісних новоутворень.

Огляду потребують зміни в ділянці молочних залоз, шиї, пахв, паху та яєчок.

Це також стосується лімфатичних вузлів, які довго залишаються збільшеними або продовжують рости. Така реакція організму можлива як за інфекційних чи автоімунних захворювань, так і за лімфоми.

Людина сильно пітніє уві сні

Якщо вночі доводиться змінювати промоклий одяг або постільну білизну, хоча в кімнаті не спекотно, варто звернути увагу на своє самопочуття.

Інтенсивна нічна пітливість разом із періодичним підвищенням температури та втратою ваги може супроводжувати захворювання лімфатичної системи. У разі лімфоми таке поєднання проявів називають B-симптомами.

Однак нічна пітливість має чимало інших можливих причин. Серед них — гормональні порушення, менопауза, інфекції та побічні ефекти від вживання деяких ліків.

Виникають кровотечі без очевидної причини

Поява крові там, де її зазвичай не має бути, потребує з’ясування причини, навіть якщо людина не відчуває болю.

Під час росту злоякісне новоутворення може пошкоджувати кровоносні судини. Залежно від розташування пухлини це проявляється по-різному.

Приводом для медичного огляду можуть стати:

чорні випорожнення або домішки крові в калі;

кров у сечі;

відкашлювання мокротиння з кров’ю;

кров’янисті виділення із сосків;

кровотечі поза менструальним циклом;

поява кров’янистих виділень після менопаузи;

незвично часте утворення синців.

Водночас кровотечі не обов’язково пов’язані з онкологією. Наприклад, кров у калі може з’являтися через геморой, а в сечі — через сечокам’яну хворобу або інфекцію.

Біль стає дедалі сильнішим

Відсутність болісних відчуттів не означає, що в організмі немає злоякісного новоутворення. На початкових етапах хвороби пухлина може взагалі не спричиняти болю.

Дискомфорт іноді виникає вже тоді, коли новоутворення збільшується та починає тиснути на нерви або внутрішні органи.

Важливо звертати увагу на характер болю: чи стає він інтенсивнішим із часом, чи заважає спати та чи має зрозумілу причину.

Попри те, що тривалий біль може супроводжувати онкологічні захворювання, значно частіше його спричиняють запальні процеси або проблеми з опорно-руховим апаратом.

Змінюється голос або характер кашлю

Приводом перевірити стан дихальної системи може бути кашель, який затягується на кілька тижнів. Це стосується і курців, якщо їхній звичний кашель змінився.

Особливої уваги потребує поєднання кашлю з болем у грудях, утрудненим диханням, схудненням або появою крові в мокротинні.

Ще одним симптомом, який не варто залишати без уваги, є зміна голосу. Новоутворення гортані або ураження нервів, що забезпечують рух голосових зв’язок, можуть спричиняти захриплість.

Якщо голос не відновлюється протягом трьох-чотирьох тижнів, варто відвідати отоларинголога.

Звичний процес травлення порушився

Під час розвитку деяких злоякісних новоутворень людина може помітити, що змінився характер випорожнень, з’явилося відчуття переповненого шлунка або постійний дискомфорт у животі.

Зокрема, за колоректального раку можливе чергування діареї та закрепів. Іноді навіть після відвідування туалету залишається відчуття, що кишківник спорожнився не повністю.

Водночас регулярне здуття, збільшення об’єму живота та часті позиви до сечовипускання можуть супроводжувати рак яєчників.

Окремим приводом для обстеження є труднощі під час приймання їжі. Якщо ковтати тверді продукти стає дедалі складніше, це може свідчити про зміни у стравоході.

Родимки почали змінюватися

Під час огляду шкіри важливо звертати увагу не лише на появу нових родимок, а й на те, що відбувається з тими, які були на тілі раніше.

Підозрілими можуть бути зміни контурів, забарвлення та розміру родимки. Водночас невеликий діаметр або однорідний колір не виключають меланоми.

Злоякісні ураження шкіри також можуть мати вигляд ран, які довго не загоюються, ділянок, що періодично кровоточать, лущаться або вкриваються кіркою.

Визначити походження таких змін має дерматолог.

Виникають проблеми з пам’яттю та координацією

Розвиток новоутворень у нервовій системі може позначатися на здатності людини концентруватися, запам’ятовувати інформацію, утримувати рівновагу та координувати рухи.

Залежно від розташування пухлини можливі також порушення зору, зміни поведінки та поява епілептичних нападів.

Хоча головний біль сам по собі вкрай рідко пов’язаний із пухлиною мозку, приводом для обстеження може бути зміна його характеру, поступове посилення та поява інших неврологічних симптомів.

Чи можна відрізнити доброякісну пухлину від злоякісної за симптомами

Швидкість росту новоутворення та наявність болю не дають змоги достовірно визначити його характер.

Доброякісна пухлина через свої розміри або розташування також може порушувати роботу організму. Натомість злоякісне утворення іноді росте повільно та роками не спричиняє дискомфорту.

Основна відмінність полягає у здатності злоякісних клітин проникати в сусідні тканини та поширюватися іншими частинами тіла.

Для визначення характеру новоутворення зазвичай необхідне гістологічне або цитологічне дослідження.

Чи можна мати рак і не відчувати жодних симптомів

Гарне самопочуття не завжди свідчить про відсутність онкологічного захворювання. Деякі пухлини нирок, передміхурової та молочної залоз, а також товстої кишки можуть не давати про себе знати на початкових етапах розвитку.

Виявити зміни ще до появи скарг у деяких випадках допомагають скринінгові обстеження. До них належать мамографія, скринінг раку шийки матки та товстої кишки.

Періодичність таких обстежень залежить від віку, статі та індивідуального ризику. Зокрема, за наявності певних спадкових генетичних змін проходити діагностику може знадобитися раніше або частіше.

Чи покаже звичайний аналіз крові наявність раку

Відхилення в лабораторних показниках можуть допомогти лікарю визначити напрямок подальшого обстеження. Однак універсального аналізу крові, який давав би змогу підтвердити або виключити всі онкологічні захворювання, немає.

Навіть дослідження на онкомаркери не гарантує однозначного результату. Підвищені показники можуть спостерігатися за доброякісних утворень і запальних захворювань, а нормальні — у людей із підтвердженим раком.

Тому такі дослідження переважно використовують для доповнення діагностики, оцінювання результатів лікування та контролю перебігу хвороби.

За яких симптомів не можна відкладати візит до лікаря

Звернутися по медичну допомогу варто, якщо незвичні зміни в організмі набувають постійного характеру, повторюються або стають дедалі вираженішими.

Однак у разі появи крові в сечі чи мокротинні, ущільнення в молочній залозі або яєчках, кровотечі після менопаузи чи швидкої зміни родимки не варто чекати кілька тижнів.

Негайної медичної допомоги потребують значна крововтрата, сильна задишка, раптове порушення мовлення, слабкість м’язів з одного боку тіла або параліч обличчя.

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