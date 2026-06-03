Рак рота часто починається з непомітного симптому: на що звернути увагу

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Більшість виразок у ротовій порожнині не становлять загрози для здоров’я та зникають самостійно за один-два тижні. Однак якщо ураження не гоїться, кровоточить або регулярно з’являється в одному й тому самому місці, це може бути приводом для додаткового обстеження.

Про це повідомило видання Express.

Щелепно-лицевий хірург клініки Dentum у Хорватії Андрей Божич зазначив, що хоча такі зміни часто виникають через стрес, подразнення слизової оболонки або випадкове прикусування щоки, іноді вони можуть бути пов’язані з ранніми стадіями раку ротової порожнини чи горла.

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Фахівець звернув увагу, що ризик розвитку таких захворювань вищий серед курців, людей, які регулярно вживають алкоголь, а також осіб із вірусом папіломи людини (ВПЛ).

За даними Фонду здоров’я порожнини рота, кількість випадків раку ротової порожнини у Великій Британії за останні 20 років зросла удвічі. Також швидко збільшується поширеність раку горла, пов’язаного з ВПЛ, особливо серед чоловіків.

Однією з головних проблем є те, що на ранніх етапах такі хвороби можуть майже не проявлятися. Людина нерідко не відчуває болю чи інших виражених симптомів, тому відкладає візит до лікаря, очікуючи, що проблема зникне сама.

За словами Божича, під час профілактичних оглядів стоматологи можуть помітити зміни, які потребують додаткової перевірки. Йдеться, зокрема, про виразки, що довго не загоюються, білі або червоні плями на слизовій оболонці, а також потовщення тканин у ротовій порожнині.

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Фахівець радить звернутися до лікаря, якщо виразка не минає понад два тижні, якщо в роті постійно з’являється болюча ділянка в одному місці, виникають труднощі під час ковтання або з’являється ущільнення на шиї чи під щелепою.

Для зниження ризиків він рекомендує регулярно проходити стоматологічні огляди, дбати про гігієну ротової порожнини, уникати тютюну та обмежувати вживання алкоголю. Окремо лікар наголосив на важливості вакцинації молоді проти ВПЛ.

На думку спеціаліста, більшість виразок не є небезпечними, однак зміни, які не зникають тривалий час, не варто залишати без уваги. Раннє виявлення захворювання значно підвищує шанси на успішне лікування.

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