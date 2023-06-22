Рак сечового міхура можна діагностувати вчасно — лікарі назвали симптоми хвороби

Ці ознаки раку можна виявити завчасно, що і є ключовим фактором виживання.

За даними Американського онкологічного товариства, приблизно 90% людей, у яких діагностовано рак сечового міхура, старші 55, а середній вік встановлення діагнозу – 73 роки.

Переважній більшості пацієнтів із раком сечового міхура діагностовано хворобу, яка не є фатальною загрозою для життя, але, як правило, є агресивною. Тож рак сечового міхура, як кажуть лікарі, навіть якщо він не загрожує життю, коли його вперше діагностовано, має тенденцію до рецидивів, і іноді змушує пацієнта серйозно лікуватися.

"Близько 20% пацієнтів мають агресивну та інвазивну форму захворювання, яка вимагає негайного лікування. І в таких випадках рак може перемогти", – каже американський уролог Марк Тайсон.

Фахівець повідомив, що 77% людей із раком сечового міхура живуть не менше 5-ти років, 70% – понад 10, 15 років живуть понад 65% хворих на рак. Індивідуальні якості, такі як загальний стан здоров’я та фактори ризику, такі як куріння, теж значно впливають на якість та тривалість життя.

"У більшості пацієнтів діагностують уротеліальний рак сечового міхура (уротеліальна карцинома, перехідно-клітинний рак сечового міхура)", — ділиться доктор Тайсон.

Існують інші типи раку сечового міхура, такі як аденокарциноми та дрібноклітинний рак, але найпоширенішим є саме уротеліальний рак. Деякі уротеліальні карциноми мають так званий варіант гістології, і вони можуть бути плазмоцитоїдними, мікропапілярними, мікрокістозними. Це пухлини, які зазвичай підвищують агресивність уротеліальної карциноми.

Експерт назвав найпоширеніші ознаки раку сечового міхура.

Симптоми раку сечового міхура

Найбільш поширеною ознакою раку сечового міхура є кров у сечі (гематурія).

"Зазвичай це кровотеча", — каже доктор Тайсон.

Кров у сечі — симптом, що сигналізує про необхідність негайного урологічного обстеження. Це одна з великих проблем із затримкою діагностики. Ми вважаємо, що є щось інше, що спричиняє кровотечу, і ми відкладаємо урологічне обстеження, що може призвести до затримок у лікуванні. Отже, якщо виникає кровотеча, це є сигналом до негайної допомоги.

Іншими поширеними симптомами є хворобливе і часте сечовипускання.

Частота, невідкладність і ніктурія — патологічні позиви до сечовипускання в нічний час, частіше зустрічаються за досить агресивного перебігу хвороби.

"Ми побачимо це частіше з деякими варіантами, не обов’язково звичайними уротеліальними карциномами, але з деякими з більш езотеричних типів хвороби. Вони іноді можуть проявлятися драматичними змінами в функціях сечовипускання. Але загалом це кровотеча", — ділиться лікар.

Хто у зоні ризику

"Ми вважаємо, що приблизно 50% усіх випадків раку сечового міхура викликані курінням, більшість пацієнтів дивуються, дізнавшись про це, оскільки вони зазвичай вважають куріння наслідком хвороби легень", — каже доктор Тайсон.

Насправді, хімічні речовини, які вдихає людина під час куріння, затримуються в сечовому міхурі, перш ніж ви випорожнюєтеся, що викликає зміни в уротелії, які насправді відбуваються будь-де: від нирок аж до кінчика уретри.

"Отже, рак сечового міхура сам собою, як правило, є найпоширенішим осередком уротеліальної карциноми. Але уротелій (покриває шляхи сечостатевого виділення) є будь-де вздовж цього тракту", — каже доктор Тайсон.

Отже, куріння є найважливішим фактором ризику, але не єдиним.

"Ми вважаємо, що загроза існує для людей, які виросли в сільській місцевості, де в ґрунтових водах є пестициди на основі миш’яку. Наприклад, колодязна вода, якою користуються фермери", — ділиться фахівець.

Як лікують рак сечового міхура

Існує кілька різних методів лікування раку сечового міхура в залежності від стадії виявлення.

Хірургічне втручання для видалення пухлинних клітин Хіміотерапія для знищення ракових клітин Імунотерапія для зміцнення імунної системи Променева терапія з використанням високоенергетичних хвиль для знищення ракових клітин

Усе це типові методи лікування. Нове багатообіцяльне дослідження показує, що лікування з використанням кон’югатів антитіла і препарату та інгібіторів контрольних точок може бути високоефективною альтернативою для людей, які не можуть пройти хіміотерапію.

"Хоча кількість випадків раку сечового міхура зменшується, показники смертності суттєво не змінилися», — каже Джонатан Розенберг, онколог Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга (MSK).

За його словами, наявність цих нових варіантів лікування значно покращує перспективи для багатьох пацієнтів з раком сечового міхура. Незважаючи на те, що імунотерапія привернула більше уваги в останні роки, кон’югати антитіл і ліків можуть мати більший позитивний вплив, принаймні в найближчому майбутньому.

"Поява інгібіторів контрольних точок стала революцією для деяких людей, у яких дуже агресивний рак сечового міхура, який загрожує життю. Але імунотерапія все ще не працює у випадках достатньої кількості пацієнтів. Ми повинні знайти кращі способи покращити рівень відповіді на рак. Навіть якщо інгібітори контрольних точок і кон’югати антитіло-препарат не є ліками від раку сечового міхура, усе, що може допомогти людям жити довше або затримати прогресування захворювання — у деяких випадках дозволяючи їм уникнути видалення сечового міхура або хіміотерапії після операції — покращить їх якість життя", — вважає онколог.

Як запобігти раку сечового міхура

Певні фактори способу життя можуть збільшити ризик раку сечового міхура.

Літній вік є значним фактором ризику розвитку раку в цілому. Повторний вплив факторів ризику, включно з курінням, може призвести до накопичення генетичних змін, які сприятимуть розвитку раку сечового міхура.

"Імовірність розвитку раку сечового міхура у чоловіка становить приблизно 1 з 26, у той час як ризик для жінки становить приблизно 1 з 90", — каже доктор Грівас.

Деякі професії, такі як пожежники, машинобудівники та вантажники і далекобійники, можуть підвищити ризик, оскільки люди цих професій більше піддаються впливу токсинів і хімікатів.

Доктор Грівас рекомендує не палити, підтримувати достатню кількість рідини, дотримуватися здорової дієти та захищатися від хімічного впливу, щоб запобігти раку сечового міхура.

Нагадаємо, якщо ви помітили тривожну зміну запаху або зовнішнього вигляду сечі, треба якомога раніше звернутися до фахівця.

Читайте також: