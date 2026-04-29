Рак стрімко молодшає: які види онкології дедалі частіше вражають людей до 40 років

Лікарі б1ють на сполох через омолодження онкології

Британські науковці оприлюднили результати масштабного аналізу медичних даних в Англії, які підтверджують, що одразу 11 видів раку почали значно частіше вражати людей віком від 20 до 40 років. Дослідники зазначають, що попри відсутність єдиної універсальної причини цього явища, епідемія надмірної ваги та сучасний спосіб життя відіграють ключову роль у цій тривожній тенденції.

Про це пише BBC із посиланням на результати дослідження.

Трагічні наслідки ігнорування симптомів

Головна небезпека «омолодження» раку полягає в тому, що лікарі часто не сприймають скарги молодих пацієнтів серйозно. Яскравим прикладом стала історія 23-річного британця Бредлі Кумбса, який мав чудову фізичну форму і готувався підписати футбольний контракт.

Мати юнака розповіла, що коли її син почав стрімко втрачати вагу та страждати від болю в животі і кровотеч, медики довго ігнорували ці тривожні сигнали через його молодий вік. Правильний діагноз — рак кишківника — встановили лише через півтора року. На той момент пухлина унеможливила навіть проведення повноцінної колоноскопії, а операція та хіміотерапія виявилися безсилими, внаслідок чого хлопець помер.

Які види раку вражають молодь

Після аналізу медичної статистики вчені виділили чіткий перелік захворювань, які демонструють постійне зростання випадків серед людей молодого віку. Загалом до цього списку увійшли 11 видів раку:

кишківника;

молочної залози;

щитоподібної залози;

печінки;

нирок;

підшлункової залози;

жовчного міхура;

матки;

яєчників;

ротової порожнини;

множинна мієлома.

Дослідники уточнюють, що найбільше поширені серед молоді пухлини кишківника та молочної залози. При цьому цікавою деталлю є те, що кількість діагнозів раку кишківника та яєчників збільшується виключно серед молодого покоління, тоді як інші типи хвороб з цього списку частішають паралельно і в старших вікових групах.

Зайва вага та інші фактори ризику

Звичні причини, такі як куріння, вживання алкоголю чи брак фізичної активності, не пояснюють цей сплеск, оскільки за останні роки ці показники в суспільстві не погіршилися. Натомість вчені зафіксували чіткий збіг зі зростанням рівня ожиріння з 1990-х років. Фахівці пояснюють, що надлишкова жирова тканина суттєво порушує гормональний баланс та впливає на рівень інсуліну, що підвищує ризик утворення пухлин. Проте зайва вага може пояснити лише близько 20 зі 100 нових випадків раку кишківника. Для пояснення решти 80 випадків експерти з Імперського коледжу Лондона висунули низку додаткових гіпотез:

регулярне споживання ультраперероблених продуктів та солодких напоїв;

вплив так званих «вічних хімікатів» (PFAS) та сільськогосподарських гербіцидів;

часте безконтрольне вживання антибіотиків, що критично змінює мікрофлору;

хронічні запалення організму та високий рівень забруднення повітря;

покращення методів ранньої діагностики хвороб.

Статистика та можливості профілактики

Попри загальну тривожну динаміку, спеціалісти заспокоюють, що рак у молодому віці все ще є відносно рідкісним явищем порівняно зі старшим поколінням. За офіційною статистикою, у віковій групі 20–40 років фіксується приблизно 1 випадок захворювання на 1000 людей щорічно. Для порівняння: серед людей віком 50–70 років цей показник становить уже 1 випадок на 100 осіб, тобто вдесятеро частіше.

Експерти з Інституту дослідження раку наголошують, що майже 40% усіх онкологічних захворювань напряму залежать від факторів, які людина здатна самостійно контролювати. Щоб суттєво знизити ризики, фахівці наполегливо рекомендують підтримувати здорову масу тіла, регулярно займатися спортом, збалансовано харчуватися та повністю відмовитися від куріння.

