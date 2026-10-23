Рак у дітей може маскуватися під звичайні хвороби: які симптоми не можна ігнорувати

Рак у дітей — перші симптоми та ознаки, які не можна ігнорувати / © acmd-clinic.com

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Перші ознаки раку у дітей можуть нагадувати звичайну втому, наслідки фізичних навантажень або поширені дитячі захворювання. Тому деякі симптоми, особливо якщо вони не минають або посилюються, потребують уваги лікаря.

Про це повідомило видання Egészség Kalauz із посиланням на Cancer Research UK та інші медичні джерела.

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Онкологічні захворювання у дітей трапляються порівняно рідко, проте розпізнати їх на ранніх стадіях буває складно. Річ у тім, що перші прояви хвороби часто не мають характерних особливостей і можуть виникати з багатьох інших причин. Тому батькам варто звертати увагу не лише на окремі скарги, а й на те, як змінюється загальний стан дитини.

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Наприклад, втома після навчання, головний біль або синці на ногах зазвичай не свідчать про онкологічне захворювання. Проте якщо дитина дедалі швидше втомлюється, відмовляється від звичних занять, а до цього додаються інші незрозумілі симптоми, необхідно з’ясувати причину таких змін.

Які симптоми можуть свідчити про рак у дітей

Одними з можливих тривожних ознак є постійна втома, незвична блідість та синці, які з’являються без очевидних травм. Особливої уваги потребують випадки, коли ці прояви супроводжуються погіршенням загального самопочуття.

Показовою є історія британки Амелії Керролл, якій у 13 років діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. Спочатку дівчина скаржилася на втому та задишку навіть після незначних фізичних навантажень. Родина пов’язувала це з навчанням і недостатньою фізичною підготовкою.

Однак згодом на тілі Амелії почали з’являтися незрозумілі синці. Після звернення до лікарів їй провели обстеження та виявили лейкоз. За повідомленням, діагноз встановили й розпочали лікування протягом десяти днів.

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На момент публікації матеріалу дівчина перебувала в ремісії, повернулася до навчання та регулярно проходила дослідження крові й кісткового мозку.

Водночас медики наголошують, що синці самі собою не є доказом лейкемії. Значення має їхня поява разом з іншими симптомами та змінами у стані дитини.

Постійний біль у кістках і спині

Ще одним симптомом, який не варто залишати без уваги, є тривалий або повторюваний біль у кістках, кінцівках чи спині.

У дитячому віці такі скарги можуть виникати з різних причин, зокрема бути пов’язаними з фізичною активністю. Однак не кожен біль можна пояснити ростом організму. Особливої уваги потребують ситуації, коли біль не минає, стає сильнішим, заважає рухатися або будить дитину вночі.

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Батькам рекомендують звертати увагу на те, де саме виникає біль, як часто він повторюється та чи змінюється поведінка дитини. Наприклад, важливо повідомити лікарю, якщо вона почала уникати певних рухів або занять, які раніше не викликали труднощів.

Головний біль, блювання та судоми

Серед можливих ознак онкологічних захворювань у дітей — головний біль, який довго не минає або посилюється, повторне блювання без очевидної причини та судомні напади, яких раніше не було.

За даними Cancer Research UK, пухлини головного мозку та інших відділів центральної нервової системи є другою за поширеністю групою онкологічних захворювань серед дітей у Великій Британії.

Водночас головний біль і блювання значно частіше пов’язані з іншими захворюваннями. Тому важливо звертати увагу на те, як часто виникають ці симптоми, скільки вони тривають і чи стають інтенсивнішими.

Зокрема, якщо дитина регулярно скаржиться на головний біль, який не минає або посилюється, а також має незрозуміле блювання, варто звернутися до лікаря для з’ясування причин.

«Не слід описувати головний біль і блювоту виключно окремо, якщо вони виникають у той самий період. Спільне виникнення та динаміка змін також є частиною інформації, необхідної для медичної оцінки», — йдеться в статті.

Окремої уваги потребують судомні напади, які виникли вперше. У такому разі дитині необхідна термінова медична допомога незалежно від того, що могло спричинити напад.

Білий відблиск у зіниці може бути небезпечною ознакою

Іноді на можливе онкологічне захворювання вказують зміни, які не супроводжуються болем або загальним погіршенням самопочуття.

Зокрема, одним із симптомів ретинобластоми — рідкісної пухлини ока у дітей — може бути білий відблиск у зіниці.

За інформацією британської Національної служби охорони здоров’я (NHS), таку особливість іноді можна помітити під час погляду на око за слабкого освітлення або на фотографіях, зроблених зі спалахом.

Серед інших можливих проявів захворювання — косоокість, порушення зору, набряк навколо ока та незвичні рухи очей.

При цьому дитина може не мати інших скарг і загалом виглядати здоровою.

Якщо батьки помітили білий відблиск у зіниці, їм рекомендують якомога швидше звернутися до лікаря або офтальмолога. Водночас встановити діагноз лише за фотографією неможливо.

Незрозумілі набряки та утворення

Ще однією можливою ознакою онкологічного захворювання є поява нового утворення або набряку, який поступово збільшується чи довго не зникає.

У матеріалі наводять історію Джейка Свінско, у якого спочатку з’явилися закладеність носа, сльозотеча та втома. Перші симптоми пов’язували із сінною лихоманкою та шкільним стресом.

Однак згодом у хлопчика виник набряк у ділянці перенісся. Після обстеження лікарі виявили альвеолярну рабдоміосаркому — злоякісну пухлину м’яких тканин, яка розташовувалася в носі та носовій порожнині. Джейк проходив хіміотерапію та протонну променеву терапію, проте у квітні 2024 року помер у віці 13 років.

Цей випадок показує, чому важливо повторно оцінювати симптоми, якщо до них додаються нові незрозумілі прояви. Водночас звичайна закладеність носа або сльозотеча не є характерними ознаками раку.

«Правило трьох»

Фахівці британської кампанії CCLG Child Cancer Smart пропонують медикам звертати особливу увагу на так зване «правило трьох».

Йдеться про три ситуації, за яких варто розглянути направлення дитини до спеціаліста: наявність трьох стійких симптомів, три звернення по медичну допомогу з приводу скарг або незрозумілі симптоми, які тривають три тижні.

Однак це правило не є способом самостійної діагностики та не означає, що батькам потрібно чекати появи трьох симптомів чи закінчення тритижневого терміну.

Деякі прояви, зокрема білий відблиск у зіниці або новий судомний напад, потребують швидкого медичного оцінювання навіть за відсутності інших скарг.

Перед консультацією батькам радять пригадати, коли вперше з’явилися симптоми, як часто вони повторюються та чи впливають на сон, навчання, рухливість або повсякденну активність дитини.

Якщо дитина вже проходила обстеження, але її стан не покращився або з’явилися нові симптоми, про це також потрібно повідомити лікарю.

Чому виникає рак у дітей

Точні причини розвитку більшості онкологічних захворювань у дітей досі залишаються невідомими. Попри численні дослідження, науковці не можуть пояснити всі випадки виникнення злоякісних пухлин у дитячому віці.

За даними Cancer Research UK, фахівцям вдалося визначити окремі фактори, які можуть підвищувати ризик захворювання. Однак їхня наявність не означає, що дитина обов’язково захворіє, і не дозволяє встановити причину раку в кожному конкретному випадку.

Водночас дитячі онкологічні захворювання не можна автоматично пов’язувати з харчуванням, фізичною активністю чи рішеннями батьків. Фактори способу життя, які впливають на ризик розвитку деяких видів раку в дорослих, не можна безпосередньо застосовувати до дітей.

Збалансоване харчування та регулярна фізична активність важливі для здоров’я дитини, проте вони не гарантують захисту від онкологічних захворювань.

Які шанси на виживання у дітей із раком

За статистикою Великої Британії, п’ятирічна виживаність серед дітей, яким діагностували онкологічні захворювання у 2012–2016 роках, становила 84%.

Цей показник означає, що 84% дітей із досліджуваної групи прожили щонайменше п’ять років після встановлення діагнозу. Водночас він не свідчить про те, що тривалість життя пацієнтів обмежується п’ятьма роками.

Фахівці пояснюють, що статистика охоплює різні види онкологічних захворювань, які можуть суттєво відрізнятися за перебігом та результатами лікування.

Прогноз для конкретної дитини залежить від типу пухлини, поширеності захворювання та реакції на терапію. Також важливо розрізняти ремісію та остаточне одужання, адже навіть після покращення стану пацієнт може потребувати подальших обстежень.

Медики наголошують, що своєчасне виявлення тривожних симптомів важливе для проведення необхідного обстеження. Однак рання діагностика не гарантує однакових результатів лікування для всіх видів раку.

Як підготуватися до консультації з лікарем

Якщо у дитини з’явилися незвичні симптоми, які не минають або посилюються, батькам варто звернутися до лікаря та детально розповісти про зміни в її самопочутті.

Перед консультацією рекомендують пригадати, коли виникли перші скарги, як часто вони повторюються та чи змінилася їхня інтенсивність. Також важливо повідомити, якщо дитина стала менш активною, почала гірше спати або відмовляється від звичних занять.

Якщо симптомів кілька, корисно зазначити, в якій послідовності вони з’являлися. Це допоможе лікарю краще оцінити перебіг захворювання.

На прийом варто взяти результати попередніх аналізів та медичні висновки, якщо вони є. Фотографії помітних зовнішніх змін також можуть бути корисними під час обстеження. Водночас не слід відкладати звернення по допомогу заради додаткових спостережень.

Після консультації батькам рекомендують уточнити, чи потрібні додаткові обстеження, коли можна очікувати результати та за яких обставин необхідно повторно звернутися до лікаря.

Якщо симптоми не зникають або стан дитини погіршується, про це потрібно повідомити медикам, навіть якщо попередній огляд уже відбувся.

Фахівці підкреслюють, що завдання батьків — уважно стежити за самопочуттям дитини та своєчасно повідомляти про зміни. Встановлення діагнозу, призначення обстежень та оцінювання їхніх результатів належать до компетенції лікарів.

Нагадаємо, рак легень на ранніх стадіях може розвиватися без очевидних симптомів. Онколог назвав сім ознак, які не варто ігнорувати, навіть якщо вони здаються незначними.

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