Ракета влучила в дитячу кімнату: лікарі врятували маленьку Алісу з Херсона, яка втратила зір на одне око

Дитину доправили до лікарні в тяжкому стані та констатували обширну політравму: проникне поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого вона втратила зір на одне око, поранення вуха, множинні ураження всього тіла.

У НДСЛ "ОХМАТДИТ" зберегли око дівчинки, яку було тяжко поранено під час ракетного обстрілу Херсона.

Історію дівчинки Аліси та її родини розповіли фахівці НДСЛ "ОХМАТДИТ".

На жаль, око вдалося зберегти як орган, але повернути його функції неможливо. Дитина не бачить на ліве око, але протезування органу вона зараз не потребує.

В "ОХМАТДИТі" дівчинці зробили 7 операцій.

"За здоров’я дитини боролася ціла команда спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности, спеціалісти відділення Emergency", — зазначили лікарі.

Фото: НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Що сталося з родиною Аліси

У Херсоні під час обстрілу російськими снарядами житлового кварталу родина Аліси також постраждала. Коли в дитячу кімнату їхньої квартири влучила ракета, уламки засипали 5-річну Алісу та її маму Юлію. Дитина отримала чисельні поранення, зокрема обличчя та кінцівок, а у мами сталися перелами ребер і лопатки.

Батько зміг витягнути своїх рідних з-під завалів і передати лікарям.

Декілька днів Алісу рятували в Херсоні, а потім перевезли до Києва.

Фото: НДСЛ "ОХМАТДИТ"

День народження після лікарні

Дитину доправили до лікарні в тяжкому стані та констатували обширну політравму: проникне поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого вона втратила зір на одне око, поранення вуха, множинні ураження всього тіла.

Першого дня перебування в Києві дівчинка зустріла свій день народження — їй виповнилось 6 років.

Мама дівчинки спочатку лікувалась у Херсоні, тоді ж в обласну лікарню знову "прилетів" російський снаряд, він розірвався просто біля корпусу. Це дуже налякало жінку, вона вдруге пережила жах. Потім Юлія евакуювалась до Києва та продовжила лікування разом з донькою в "ОХМАТДИТі".

Фото: НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Наразі лікування дитини ще не завершено. Втім її стан вже стабільний, а для повного відновлення потрібен час.

Дівчинка займається з психологом лікарні, до неї навідуються лікарняні клоуни, з дитиною працюють вихователі. Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною. У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, її батьки відсвяткували її день народження, яке не змогли зустріти разом через трагедію.

Також ТСН розповідав історію хлопчика, якого накрив обстріл.14-річний Артем із Херсона потрапив до столичної лікарні з множинними осколковими пораненнями ніг та живота.

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