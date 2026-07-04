Скутість та оніміння суглобів може бути сигналом хвороби: які симптоми не можна ігнорувати

Скутість суглобів / © pixabay.com

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Ранкова скутість суглобів або неприємні відчуття після тривалого сидіння знайомі багатьом людям, особливо в старшому віці. У більшості випадків це природна реакція організму на відсутність руху, яка минає після кількох хвилин активності. Водночас іноді такі симптоми можуть свідчити про захворювання суглобів або імунної системи.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Під час тривалого перебування без руху суглоби майже не працюють, а м’язи, сухожилля та сполучні тканини навколо них тимчасово стають менш рухливими. Крім того, дещо сповільнюється кровообіг. Через це перші рухи після пробудження або довгого сидіння можуть бути важкими та супроводжуватися відчуттям скутості. Зазвичай після легкої ходьби чи розминки ці симптоми швидко слабшають.

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Фахівці зазначають, що така короткочасна скутість не вважається небезпечною, якщо виникає лише після відпочинку, зникає протягом кількох хвилин або максимум пів години та не заважає повсякденному життю. Посилювати дискомфорт також можуть незручна поза під час сну, невідповідний матрац або подушка.

Водночас не варто плутати скутість із онімінням. Якщо у разі скутості людині важче рухати суглобом, то оніміння проявляється поколюванням, відчуттям «затерплої» кінцівки або зниженням чутливості. Такі симптоми нерідко пов’язані вже не із самим суглобом, а з нервовою системою.

Однією з найпоширеніших причин скутості є остеоартрит — поступове зношування суглобового хряща. Найчастіше він розвивається у людей старшого віку, хоча може виникати і в молодших. У такому разі, крім скутості, можуть з’являтися біль під час руху, хрускіт у суглобах і поступове обмеження їхньої рухливості.

Ще однією причиною можуть бути запальні аутоімунні захворювання, зокрема ревматоїдний артрит або вовчак. У таких випадках ранкова скутість зазвичай триває довше години та може супроводжуватися набряком, почервонінням, відчуттям тепла в ділянці суглобів, а також загальною слабкістю.

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На стан суглобів також може впливати недостатнє споживання рідини. Вода необхідна для підтримання нормальної кількості та якості синовіальної рідини, яка зменшує тертя між суглобовими поверхнями. Зневоднення може посилювати відчуття скутості, особливо у спекотну погоду або після фізичних навантажень.

Якщо ж людина регулярно відчуває оніміння рук чи ніг, причину можуть шукати в інших порушеннях. Такі симптоми іноді виникають через захворювання шийного або поперекового відділів хребта, які подразнюють нерви. Крім того, повторюване оніміння може бути пов’язане з цукровим діабетом, адже тривалий підвищений рівень цукру здатний пошкоджувати нервові закінчення.

Окремо фахівці звертають увагу на дефіцит вітаміну B12. Його нестача може проявлятися не лише втомою, а й поколюванням, онімінням кінцівок і порушенням чутливості.

Причиною дискомфорту також можуть бути постійні одноманітні навантаження. Робота за комп’ютером, підняття важких предметів, садівництво або деякі види спорту здатні спричиняти перенапруження м’язів і сухожиль, через що після відпочинку виникає відчуття скутості.

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Лікарі радять не відкладати обстеження, якщо ранкова скутість регулярно триває понад 30–60 хвилин, біль поступово посилюється, суглоб набрякає або червоніє, рухливість помітно обмежується чи симптоми заважають повсякденному життю. Медична консультація також необхідна, якщо оніміння супроводжується м’язовою слабкістю, незграбністю або втратою чутливості.

Для підтримання здоров’я суглобів фахівці рекомендують регулярно рухатися, уникати тривалого сидіння без перерв, підтримувати достатній рівень фізичної активності, стежити за масою тіла та вживати достатньо рідини. Ходьба, плавання, їзда на велосипеді, йога або пілатес допомагають зберігати рухливість суглобів і зменшувати прояви скутості.

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