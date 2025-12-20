Ранкова звичка, що вбиває: кардіологи назвали несподівану причину серцевого нападу

Біль в області серця / фото ілюстративне / © Getty Images

За статистикою Британського фонду серця, ішемічна хвороба серця є однією із найпоширеніших причин смертності серед чоловіків та жінок. Лікарі попереджають, що більшість серцевих нападів провокується не харчуванням чи стресом, а однією ранковою звичкою, яку має чи не кожен із нас.

Про це пише The Mirror.

Кардіологиня Сана Садоксаї розповіла, що один ранковий ритуал може збільшити ризик серцевого нападу.

«Справжня небезпека починається з моменту, коли ви прокидаєтеся та залишаєтесь неактивними. Більшість людей переходять від сну до телефону, потім сидять, поспішають на вулицю, тримаючи тіло в стані низької рухливості та високого запалення. Ця звичка таємно прискорює резистентність до інсуліну, накопичення жиру на животі, високий кров’яний тиск, приховане запалення та (та) метаболічну дисфункцію, що значно збільшує ризик ранніх серцевих нападів, особливо якщо у вас надмірна вага або ожиріння», — наголосила Садоксаї.

Вона зазначила, що п’ять чи сім хвилин ранкової активності (такі як швидка ходьба, розтяжка, дихальні вправи) здатні покращити кровообіг, активувати метаболізм та стабілізувати рівень цукру в крові.

За словами кардіологині, фізичні вправи здатні захистити ваше серце, тому зміна вашого звичного ранкового розпорядку може врятувати вам життя.

Інфаркт міокарда, відомий також як серцевий напад, — це раптове порушення кровопостачання серця, найчастіше через утворення тромбу. Основною ознакою є біль або дискомфорт у грудях: відчуття тиску, стискання, розпирання або важкості.

Крім того, серед інших симптомів серцевого нападу:

біль у лівій чи правій руці, щелепах, шиї, спині та животі;

відчуття запаморочення;

надмірне потовиділення;

задишка;

відчуття нудоти;

непереборне відчуття тривоги, схоже на панічну атаку;

кашель або хрипи.

Згідно з рекомендаціями експертів, щоб зменшити ймовірність виникнення інфаркту, вам потрібно:

відмовитися від куріння та підтримувати здорову вагу (якщо ви палите чи маєте проблеми із надмірною вагою);

дотримуватися збалансованого харчування: обмежити жирну їжу, збільшити споживання клітковини. Основу раціону мають становити цільнозернові продукти та не менше п’яти порцій фруктів і овочів щодня;

регулярно тренуватися: дорослим рекомендується щонайменше 150 хвилин (2 години 30 хвилин) помірних аеробних навантажень на тиждень.

Нагадаємо, дієтологи розповіли про 14 продуктів, які здатні знижувати холестерин та підтримувати здоров’я серця. Зокрема, експерти радять робити ставку на свіжі та мінімально оброблені продукти, що містять клітковину, корисні жири й антиоксиданти.