Ранкові чи вечірні тренування: що краще обрати

Тренування у спортзалі / © Credits

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Найкращий час для тренування той, якого ви будете дотримуватися. Але у ранкових і вечірніх тренувань є свої особливі переваги та недоліки.

Про це пише GQ.

Головні плюси та мінуси тренувань вранці та ввечері

Плюси ранкових тренувань:

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Підтримують стабільний рівень цукру в крові та контролюють рівень стресу через кортизол. Перше має важливе значення для м’язової маси, друге — для продуктивності та енергійності.

Прискорюють метаболізм і покращують настрій. Ранкові вправи допомагають запустити метаболізм, що потенційно збільшує спалювання калорій протягом дня. Також вони сприяють підвищенню рівня ендорфінів.

Допомагають залишатися послідовним. Щодо ранніх тренувань менший ризик того, що їх зірвуть інші ваші зобов’язання. Вони допомагають встановити рутину.

Ранок — оптимальний час для втрати жиру. Тренування перед сніданком може спалити більше жиру, оскільки ваше тіло перебуває в стані голодування і використовує накопичений жир для видобування енергії.

Мінус ранкових тренувань – вони потребують більшої розминки. Тобто більш тривалої через нижчу температуру тіла та слабшу гнучкість м’язів.

Плюси вечірніх тренувань:

Максимальна продуктивність. Сила, гнучкість і витривалість м’язів у вечірній час вищі.

Зняття стресу. Вечірні тренування можуть бути чудовим способом розслабитися після довгого дня.

Мінус вечірніх тренувань — втома та втрата зосередження. Вечірні зобов’язання іноді можуть ускладнювати дотримання режиму. А ще після довгого дня деякі люди можуть мати менше енергії.

Отже, вибір часу для занять спортом — ранок чи вечір — залежить від ваших індивідуальних особливостей та цілей. Ранкові тренування підвищують енергію та покращують настрій, а вечірні допомагають зняти стрес і можуть бути ефективнішими через вищу готовність тіла.

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Важливо обрати той час, який найкраще вписується саме у ваш ритм життя та забезпечує регулярність тренувань.

Раніше ми писали про те, які вправи спалюють найбільше калорій.