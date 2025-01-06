Ранні ознаки Альцгеймера, які з'являються раніше, ніж проблеми з пам’яттю

Хвороба Альцгеймера — це захворювання, що прогресує, яке поступово руйнує когнітивні функції людини. Багато хто вважає, що основним сигналом початку хвороби є проблеми з пам’яттю, однак дослідження свідчать про інше. Однією з найперших ознак Альцгеймера може бути втрата нюху, яка виникає задовго до помітних когнітивних порушень.

Втрата нюху як ранній сигнал хвороби

Дослідження показують, що у багатьох людей із хворобою Альцгеймера значно знижується здатність розпізнавати запахи. Це пов’язано з тим, що на ранніх етапах захворювання уражаються ділянки мозку, відповідальні за сприйняття запахів, зокрема нюхова цибулина та прилеглі області. Втрата нюху може стати важливим діагностичним маркером, який дозволить виявити захворювання ще до появи проблем із пам’яттю.

Як це проявляється

Однією з ранніх ознак хвороби Альцгеймера, яка є найбільш поширеною формою деменції у всьому світі, є аносмія (повна втрата нюху). У деяких випадках людина взагалі перестає відчувати будь-які запахи, навіть якщо вони дуже різкі.

Серед симптомів - зниження нюху, чутливості до запахів.

Людина перестає розрізняти навіть сильні запахи, наприклад, парфуми, каву чи спеції. Запахи, які раніше були знайомими, можуть здаватися чужими або неприємними. Як свідчать дослідження, серед людей старше 70 років , які не можуть розпізнати запахи троянди, лимони та цибуля, з більшою ймовірністю протягом наступного десятиліття хворітимуть на деменцію.

Втрата нюху пов’язана з накопиченням амілоїдних бляшок у мозку. Ці бляшки пошкоджують нейрони в нюховій цибулині, що ускладнює передачу сигналів про запахи до інших ділянок мозку. Цей процес починається задовго до того, як людина починає помічати проблеми з пам’яттю або інші когнітивні порушення. Нюхальна цибулина, яка має вирішальне значення для нюху, уражається досить рано в ході хвороби. Вважається, що запах може бути доклінічним індикатором деменції.

Варто зазначити, що втрата нюху може бути спричинена іншими факторами, такими як застуда, грип, алергії або травми голови. Однак якщо цей симптом спостерігається тривалий час і супроводжується іншими ознаками, це може бути приводом для консультації з лікарем.

Інші ранні симптоми хвороби Альцгеймера

Хоча втрата нюху є однією з перших ознак, існують і інші симптоми, які можуть вказувати на розвиток хвороби Альцгеймера.

Проблеми з пам’яттю

Одним із найвідоміших проявів хвороби є забування нещодавніх подій або інформації. Людина може не пам’ятати, що вона вже виконувала певне завдання або говорила на конкретну тему.

Дезорієнтація у просторі та часі

Пацієнт може заблукати у знайомому місці або не розуміти, який зараз день. Це часто супроводжується плутаниною та тривогою.

Труднощі з виконанням звичних завдань

Навіть прості дії, такі як приготування їжі, одягання стають викликом. Людина може забути послідовність дій або не розуміти, як користуватися знайомими предметами.

Зміни настрою та поведінки

Хвороба Альцгеймера часто супроводжується депресією, дратівливістю або апатією. Людина може втратити інтерес до своїх улюблених занять або почати уникати соціальних контактів.

Проблеми з мовленням

Людина може мати труднощі з підбором слів, забувати назви простих предметів або повторювати одні й ті ж фрази.

Чому важливо знати про ранні симптоми?

Розуміння ранніх ознак хвороби Альцгеймера, зокрема втрати нюху, дозволяє вчасно звернутися до лікаря та почати лікування. Хоча повністю вилікувати хворобу наразі неможливо, раннє втручання допомагає сповільнити її прогресування та покращити якість життя пацієнта.

Якщо ви або ваші близькі помічаєте втрату нюху чи інші ранні ознаки Альцгеймера, важливо звернутися до лікаря для детального обстеження. Це може включати когнітивні тести, нейровізуалізацію та аналізи крові. Знання про цей симптом може допомогти вчасно розпізнати захворювання та почати боротьбу з його проявами. Пам’ятайте, що рання діагностика — це ключ до покращення якості життя пацієнта.