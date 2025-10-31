Ранні ознаки деменції: експерт назвав п’ять тривожних сигналів, які не можна ігнорувати

Рання діагностика захворювання домомагає збільшити шанс на успішне лікування / © Getty Images

Деменція — це одне із серйозних неврологічних захворювань у 21 столітті. Британська національна служба охорони здоров’я (NHS) стверджує, що деменція вражає переважно людей похилого віку, причому ризик подвоюється кожні п’ять років після 65 років. Однак у деяких людей це захворювання може проявлятися значно раніше.

Про це пише The Mirror.

Керуючий директор «Baycroft Care Homes» (пансіонату для людей похилого віку з особливими потребами — Ред.) Стюарт Макгінн, наголошує, що вкрай важливо вчасно розпізнавати ранні ознаки деменції. Водночас він акцентує, що варто звернути свою увагу на лобно-скроневу деменцію (ЛСД).

«ЛСД — це рідкісний тип деменції, який викликає проблеми зі зміною поведінки та мовленням. Зазвичай його діагностують у людей віком від 45 років», — пояснив Макгінн.

Він додав, що ця хвороба розвивається повільно і поступово, через що лікарі іноді помилково приймають її за шизофренію, хворобу Альцгеймера або афазію (порушення мовлення).

За словами Стюарта, ЛСД найбільше вражає ті частини мозку, які відповідальні за поведінку та мовлення особистості, а саме лобову та скроневу області.

Щоб допомогти людям вчасно розпізнати хворобу, Стюарт Макгінн назвав п’ять тривожних сигналів.

1. Втрата речей

Попри те, що забудькуватість є цілком нормальним явищем, постійні та нетипові випадки можуть вказувати на початок деменції. Макгінн пояснив, що це може виглядати так:

постійно губляться окуляри чи гаманець;

предмети знаходяться у дуже дивних місцях, наприклад, пульт від телевізора лежить у холодильнику, або засоби для чищення — поряд із продуктами харчування.

За словами фахівця, така поведінка слугує серйозним «тривожним дзвінком».

Макгінн також підкреслив, що в міру розвитку хвороби людям стає все важче організовувати свою діяльність та планувати справи. Підтримувати концентрацію уваги також стає значно складніше.

2. Мовні труднощі

Як наголосив Стюрат, мовні труднощі можуть бути ранньою ознакою деменції.

«Ознакою, яка може свідчити про те, що людина страждає на деменцію, є труднощі з формуванням речень або пошуком правильних слів під час розмов. Попри те, що кожен час від часу забувати якесь слово, регулярні труднощі із запам’ятовуванням слів або їх заміна в реченнях випадковими словами можуть свідчить про наявність захворювання», — зазначив фахівець.

3. Проблеми із пам’яттю

Проблеми з пам’яттю є найбільш впізнаваним симптомом цього стану, зокрема їх вважають однією з перших ознак когнітивного розладу.

«Якщо ваша близька людина постійно забуває імена знайомих їй людей, або не може згадати нещодавні події чи нову інформацію — найкраще звернутися до лікаря», — порадив експерт.

4. Раптова зміна настрою

Ще однією ознакою деменції є раптова зміна настрою.

«Це може бути швидка зміна настрою людини від спокійного стану до гніву або прояв емоційності без причини. Такою людина може ставати більш замкнутою або тривожною», — зазначив Макгінн.

5. Дезорієнтація у часі та просторі

Серед ранніх ознак захворювання експерт також виділяє дезорієнтацію у часі та просторі.

«Якщо у ваш родич хворіє на деменцію, то він часто може губитися на вулиці, якою він ходив усе своє життя, і насилу знайти дорогу додому. Водночас ваша близька людина може заплутатися в часі, вона також не зможе розрізнити минуле та теперішнє», — пояснив експерт.

Коли йдеться про сигнали, що мають насторожити, експерт уточнив, що хворий може плутати рідних, приймаючи їх за людей зі свого далекого минулого (наприклад, своїх батьків), водночас забуваючи тих, хто є частиною його сьогоднішнього дня (як-от онуків).

Якщо у ваших близьких з’являються ці тривожні ознаки — слід якомога швидше звернутися до сімейного лікаря.

