Рання полуниця може бути небезпечною: лікар пояснив, які ягоди краще не купувати у травні

На прилавках магазинів та ринках вже красується рання полуниця. Ба більше - ціни на неї вже почали падати. Втім, ягоди, які продають зараз, можуть спричинити проблеми зі здоров'ям.

Про те, які ягоди поки краще не купувати, розповів лікар Юрій Габорець.

"Рання полуниця вже на столі. Здається, що це користь, але іноді це може бути ризик. Імпортна виглядає ідеально, але проходить довгий шлях і обробку. Українська – простіша на вигляд, але часто свіжіша і ближча до природного смаку", – розповів медики.

Він наголосив, що полуниця корисна - містить вітамін С, антиоксиданти й калій. Втім, є один, але дуже важливий нюанс. Ягода може призвести до проблем зі здоров’ям.

“Рання полуниця може викликати алергію, подразнювати шлунок і містити залишки обробки, якщо її погано вимити. Найбільша користь – у свіжості та сезонності", – пояснив лікар.

З його слів, слід купувати місцеву сезонну полуницю. Якщо хочеться поласувати вже зараз ранньої, то потрібно дуже добре мити і їсти невеликими порціями.

Нагадаємо, полуниця є джерелом багатьох вітамінів, мінералів та рослинних сполук, корисних для здоров’я. Однак є ті, кому категорично не можна їсти полуницю.

