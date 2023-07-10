Рання діагностика раку: дослідники США зафіксували зміни у клітинах, перш ніж вони стають злоякісними

Дослідники відстежували закономірності генетичних змін, що пов’язані з передраком у клітинах. які виростили у лабораторії.

Згідно з новим дослідженням американскьих вчених, незабаром рак можна буде передбачити, тому що вчені зафіксували специфічні зміни у клітинах, перш ніж вони стають злоякісними.

Про це йдеться у дослідженні вчених Стенфордського університету, що було опубліковано в журналі Nature.

Вони відстежували закономірності генетичних змін, що пов’язані з передраком у клітинах. які виростили у лабораторії.

Тож тепер в них є підстави вважати, що рак можна передбачити, оскільки злоякісні клітини здатні містити низку певних послідовних змін на генетичному рівні.

Згідно з дослідженням, деякі з цих змін впливають на клітинний поділ та структуру, що може пошкодити функціонування клітини задовго до появи будь-яких видимих ​​ознак або симптомів.

"Вчені вперше так детально прослідкували за еволюцією ранніх стадій раку людини, починаючи з клітин, які мають одну первинну мутацію раку і до групи, які мають неймовірну кількість генетичних аномалій", — йдеться у поясненні.

Це може бути корисним для ранньої діагностики раку, а значить з'являється можливість для повного одуження від онкологічних хвороб.

"Ми хочемо навчитися перехоплювати цю прогресію до того, як клітини стануть справді раковими", — сказала докторка філософії, професорка медицини, генетики та науки про біомедичні дані Крістіна Кертіс.

Дослідження ґрунтується на попередній роботі в лабораторії Кертіса, яка свідчить, що деякі клітини раку товстої кишки набувають здатності метастазувати задовго до того, як хворобу можна виявити.

"Наші дослідження наявних пухлин показали нам, що ранні геномні зміни, здається, визначають те, що станеться пізніше, і що багато з цих змін, відбуваються до утворення пухлини", — додала Кертіс.

Тим часом рівень захворюваності на рак зростає. Нове дослідження в журналі Nature Reviews Clinical Oncology свідчить про тривожну тенденцію.

Читайте також: