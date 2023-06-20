Раптова зупинка серця — смертельний стан без попередження: кардіологи пояснили, чому це відбувається

Фахівці пояснили, що потрібно знати про раптову зупинку серця та чому це відбувається.

Раптова зупинка серця — це різке припинення серцебиття, зникнення пульсу, падіння артеріального тиску і відсутність надходження кисню у всьому організмі — небезпечна для життя невідкладна ситуація. У разі зупинки серця людина непритомніє, у неї зупиняється дихання.

Під час раптової зупинки серця потрібне діяти негайно, інакше людина помре. Вижити можливо за умови швидкого вжиття заходів і надання медичної допомоги.

За даними Національного інституту серця, крові та легенів у США, раптова зупинка серця є основною причиною смерті.

"Зупинка серця є причиною приблизно половини смертей, пов’язаних з інфарктом та інсультом", — йдеться у повідомленні.

Фахівці клініки Мейо (некомерційний американський академічний медичний центр, який зосереджений на інтегрованій охороні здоров’я, освіті та дослідженнях) кажуть, що раптова зупинка серця — це не те саме, що серцевий напад. Серцевий напад виникає, коли приплив крові до частини серця блокується. Раптова зупинка серця не є наслідком блокади. Однак серцевий напад може викликати зміну активності серця, що призводить до раптової його зупинки.

Будь-яка людина перебуває у групі ризику, але є способи зменшити ймовірність раптової зупинки серця: не палити, не вживати алкоголю, підтримувати нормальну вагу та щорічно відвідувати лікаря та проходити обстеження.

Кардіологи пояснили, що потрібно знати про раптову зупинку серця та чому кожна секунда має значення під час невідкладної медичної допомоги в разі раптової зупинки серця. Як завжди, будь ласка, зверніться до свого лікаря по медичну пораду, якщо відчуваєте дискомфорт.

Що потрібно знати про раптову зупинку серця

Доктор Елі Фрідман, медичний директор відділу спортивної кардіології Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, каже: "Раптова зупинка серця може трапитися з кожним, будь-де та в будь-який час. Це процес, під час якого серце або переходить у небезпечний серцевий ритм (шлуночкова тахікардія або фібриляція шлуночків), або повністю припиняється і є невідкладною медичною допомогою. Швидке втручання із серцево-легеневою реанімацією (СЛР) та автоматичним зовнішнім дефібрилятором (AED) протягом 3 хвилин має вирішальне значення для життя людини".

Ба більше, медики стверджують, що зупинку серця у здорових людей може спричинити неналежне вживання ліків, що відпускаються за рецептом.

Чому трапляється раптова зупинка серця

Раптова зупинка серця — це різке припинення серцебиття, зникнення пульсу, падіння артеріального тиску та відсутність надходження кисню у всьому організмі. Причин може бути кілька, наприклад, серцевий напад (потік крові блокується до серця), рубцева тканина, кардіоміопатія (міокардіопатія) — ураження серцевого м'язу нез'ясованої етіології тощо.

Багато різних факторів можуть спричинити зупинку серця:

захворювання серця,

розшарування аорти,

легенева емболія та електролітні аномалії.

Зупинка серця може бути спричинена захворюванням серця або може статися несподівано. Однак є три основні причини зупинки серця:

Аритмія та фібриляція шлуночків: зміна ритму й частоти сердечних скорочень. Фібриляція шлуночків є різновидом аритмії та найчастішою причиною зупинки серця. Фібриляція шлуночків — це прискорене серцебиття у шлуночку серця. Кардіоміопатія (серцевий м’яз розширюється або потовщується, що призводить до аномальних скорочень серця). Ішемічна хвороба серця: цей тип хвороби серця виникає, коли коронарні артерії звужені та потовщені блокуванням бляшок, що обмежує приплив крові до серця. Якщо ішемічну хворобу серця не лікувати, вона може призвести до серцевої недостатності або аритмії, а також зупинки серця.

Кожна секунда на рахунку

Зупинка серця — це раптова втрата функції серця, дихання, а згодом і свідомості зазвичай протягом 6 секунд. Тож негайна серцево-легкова реанімація має вирішальне значення для визначення результату.

Шанси вижити залежать від причини зупинки серця. Вони значно покращуються, якщо розпізнати подію та відреагувати на неї протягом перших трьох хвилин за допомогою швидкого застосування серцево-легеневої реанімації та автоматичного дефібрилятора (АЗД).

Тривожні ознаки зупинки серця

У понад половини випадків раптова зупинка серця відбувається без попередніх симптомів.

Водночас лікарі все ж називають деякі ймовірні симптоми раптової зупинки серця:

непритомність (втрата свідомості),

прискорене серцебиття,

біль у грудях,

запаморочення,

задишка,

почуття нудоти та блювання.

Це означає, що почалася потенційно небезпечна проблема серцевого ритму.

У клініці Майо кажуть: "Симптоми раптової зупинки серця виникають раптово":

раптовий колапс,

відсутність пульсу,

відсутність дихання,

втрата свідомості.

Іноді є й інші симптоми, що виникають перед раптовою зупинкою серця:

дискомфорт у грудях,

задишка,

слабкість,

Пприскорене серцебиття.

Нагадаємо, лікарі назвали продукти, які можуть зміцнити здоров’я серця. Те, що ми їмо, є життєво важливим для функціонування кровоносних судин і самого серця.

Читайте також: