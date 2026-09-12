Раптово змінилися випорожнення: про яку загрозу намагається попередити ваш кишківник

Зміна кольору чи консистенції випорожнень може бути тривожним симптомом / © Credits

Реклама

Діарея або закреп тривалістю до 3 днів можуть траплятися у будь-якої людини. Стан та частоту випорожнень також можуть спричинити зміни в харчуванні. Але якщо такі симптоми тривають довше, а харчуєтесь ви як завжди, варто звернутись до лікаря.

Про небезпечні симптоми роботи кишківника пише EgészségKalauz.

Реклама

Про що свідчить зміна кольору

Нормальний колір випорожнень не обмежується лише коричневими відтінками, адже зелений також може бути варіантом фізіологічної норми. Таке забарвлення часто з’являється після вживання великої кількості шпинату або при занадто швидкому проходженні їжі через кишківник.

Реклама

«Наявність чорних випорожнень у поєднанні зі слабкістю вимагає негайного медичного обстеження», — наголошують лікарі.

Чорний колір може свідчити про небезпечну кровотечу у верхніх відділах травного тракту, хоча іноді він виникає через прийом препаратів заліза. Такі калові маси стають схожими на «кавову гущу» чорного кольору.

Натомість яскраво-червона кров зазвичай вказує на проблеми у нижніх відділах (товста та пряма кишка), такі як геморой або злоякісні утворення. Водночас світлі або глинисті маси вказують на недостатню кількість жовчі, що потрапляє до кишківника.

Жовті та жирні випорожнення з різким запахом вказують на серйозні проблеми із засвоєнням організмом необхідних жирів. Такі характерні зміни часто виникають, якщо порушується всмоктування поживних речовин або розвивається целіакія (непереносимість глютену).

Реклама

«Будь-який стійкий нетиповий відтінок вимагає обов’язкового повідомлення вашому лікарю», — нагадують гастроентерологи.

Причини тривалої діареї та закрепу

Гостра діарея зазвичай минає за 3 дні, але тривалий розлад може вказувати на синдром подразненого кишківника. Пацієнтам варто негайно звернутися до лікарні, якщо діарея не припиняється більше 2 діб і супроводжується високою температурою.

«Тривалі та незрозумілі зміни можуть приховувати серйозне запалення або навіть рак товстої кишки», — застерігають фахівці.

Закреп може виникнути через різку зміну клімату, брак щоденного руху або недостатнє вживання питної води. Проте раптова поява таких проблем у людини, яка роками не мала труднощів із травленням, вимагає ретельної медичної діагностики.

Реклама

«Комбінація закрепу з незрозумілою втратою ваги є абсолютним показанням для термінової консультації», — наголошують експерти.

Приховані небезпеки та пухлини

Значне виділення слизу разом із постійним болем у животі завжди є дуже тривожним сигналом для пацієнта. Такі неприємні симптоми можуть супроводжувати розвиток серйозних інфекцій, викликаних небезпечними бактеріями сальмонели або кампілобактеру.

«Раптова поява тонких стрічкоподібних випорожнень може свідчити про небезпечне звуження просвіту кишківника», — попереджають онкологи.

Ризик розвитку злоякісної пухлини значно зростає у пацієнтів віком понад 50 років, проте останніми роками хвороба частіше вражає молодь. Саме тому лікарі категорично забороняють ігнорувати будь-які тривалі зміни у роботі травної системи незалежно від віку людини.

«На ранніх стадіях рак товстої кишки може протікати абсолютно безсимптомно для пацієнта», — підкреслюють дослідники.

Нагадаємо, також небезпечною може бути постійна тривога за своє здоров’я. Якщо ви постійно шукаєте у себе хвороби, а страх не зникає навіть після хороших результатів аналізів, варто звернутись до спеціаліста.

Новини партнерів