Реально допомагають: вісім народних засобів від випадіння волосся у жінок

Випадіння волосся — проблема, з якою стикаються жінки різного віку. Побачивши велику кількість волосся на гребінці, можна впасти у відчай. Але існують народні засоби, які допомагають ефективно боротися з проблемою.
Звичайно, існує чимало причин втрати волосся. Це може бути стрес, дієта, генетика, гормональні зміни. Тому, в залежності від причини, потрібно підбирати різні засоби боротьби з цією проблемою.
Ось що реально допомагає від випадіння волосся.
Буряк
Цей овоч не лише допомагає зміцнити здоров'я зсередини, але й також позитивно впливає на стан волосся. Використовувати його потрібно так: розрізати коренеплід навпіл і втерти сік у шкіру голови. Процедуру рекомендовано повторювати тричі на тиждень.
Зелений чай
У спекотний день чи в зимовий морозний вечір зелений час чудово смакує. А ще він є відмінним джерелом антиоксидантів. Тому, якщо його використовувати як міцну заварку на волосся, то вже зовсім скоро ви помітите, що воно стало блискучим, гладким і припинило випадіння. Розчин наносять на пасма після миття голови. Процедуру повторюють двічі на тиждень.
Розмаринова олія
Вона чудово справляється з такою проблемою, як випадіння волосся. Її можна використовувати під час масажу голови (капнувши кілька крапель) або просто додавати в улюблений шампунь. Розмарин допомагає стимулювати кровообіг, чим зміцнює волосяні фолікули.
Мигдалева олія
Про переваги цього чудового продукту можна почути досить часто. Мигдаль містить багато білка і поживні речовини, які допомагають зробити волосся блискучим та міцним. Нанесіть на шкіру голови кілька крапель олії та промасажуйте її. Змивати не потрібно.
Цибулевий сік
Цибулю наші бабусі використовували для лікування різних хвороб. В тому числі вона допомагає справитися з випадінням волосся. Особливо, якщо проблема криється у погіршенні стану шкіри голови. Нанесіть натерту м'якоть цибулі на голову, добре увітріть, змийте через кілька хвилин. В цибулі багато сірки, яка покращує кровообіг.
Кропива
Якщо існує проблема випадіння волосся, то ця рослина може стати вашою рятувальницею. Навіть в магазинах на прилавках продаються лосьони з кропивою. Наносити такі засоби потрібно щодня перед сном, а вранці ретельно промивати волосся і шкіру голови.
Оливкова олія
Ще один чудовий засіб, який можна знайти на кожній кухні. Рецепт також доволі простий: кілька крапель потрібно нанести на шкіру голови, помасажувати. Змивати не потрібно.
Алое
Всі ми знаємо, наскільки корисною є ця рослина для шкіри. Ми навіть писали про те, навіщо тримати алое у вазоні на кухні. Якщо ж випадіння волосся почалося через дерматологічні проблеми, цей засіб вам точно допоможе. Нанесіть на коріння волосся м'якоть алое на кілька хвилин. Змийте теплою водою і повторіть через 2-3 дні. Для досягнення ефекту важливо повторювати процедуру регулярно.
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