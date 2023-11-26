Реально допомагають: вісім народних засобів від випадіння волосся у жінок

Випадіння волосся — проблема, з якою стикаються жінки різного віку. Побачивши велику кількість волосся на гребінці, можна впасти у відчай. Але існують народні засоби, які допомагають ефективно боротися з проблемою.

Звичайно, існує чимало причин втрати волосся. Це може бути стрес, дієта, генетика, гормональні зміни. Тому, в залежності від причини, потрібно підбирати різні засоби боротьби з цією проблемою.

Ось що реально допомагає від випадіння волосся.

Буряк

Цей овоч не лише допомагає зміцнити здоров'я зсередини, але й також позитивно впливає на стан волосся. Використовувати його потрібно так: розрізати коренеплід навпіл і втерти сік у шкіру голови. Процедуру рекомендовано повторювати тричі на тиждень.

Зелений чай

У спекотний день чи в зимовий морозний вечір зелений час чудово смакує. А ще він є відмінним джерелом антиоксидантів. Тому, якщо його використовувати як міцну заварку на волосся, то вже зовсім скоро ви помітите, що воно стало блискучим, гладким і припинило випадіння. Розчин наносять на пасма після миття голови. Процедуру повторюють двічі на тиждень.

Розмаринова олія

Вона чудово справляється з такою проблемою, як випадіння волосся. Її можна використовувати під час масажу голови (капнувши кілька крапель) або просто додавати в улюблений шампунь. Розмарин допомагає стимулювати кровообіг, чим зміцнює волосяні фолікули.

Мигдалева олія

Про переваги цього чудового продукту можна почути досить часто. Мигдаль містить багато білка і поживні речовини, які допомагають зробити волосся блискучим та міцним. Нанесіть на шкіру голови кілька крапель олії та промасажуйте її. Змивати не потрібно.

Як боротися з випадінням волосся в домашніх умовах за допомогою цибулевого соку / Фото: Pexels

Цибулевий сік

Цибулю наші бабусі використовували для лікування різних хвороб. В тому числі вона допомагає справитися з випадінням волосся. Особливо, якщо проблема криється у погіршенні стану шкіри голови. Нанесіть натерту м'якоть цибулі на голову, добре увітріть, змийте через кілька хвилин. В цибулі багато сірки, яка покращує кровообіг.

Кропива

Якщо існує проблема випадіння волосся, то ця рослина може стати вашою рятувальницею. Навіть в магазинах на прилавках продаються лосьони з кропивою. Наносити такі засоби потрібно щодня перед сном, а вранці ретельно промивати волосся і шкіру голови.

Оливкова олія

Ще один чудовий засіб, який можна знайти на кожній кухні. Рецепт також доволі простий: кілька крапель потрібно нанести на шкіру голови, помасажувати. Змивати не потрібно.

Алое

Всі ми знаємо, наскільки корисною є ця рослина для шкіри. Ми навіть писали про те, навіщо тримати алое у вазоні на кухні. Якщо ж випадіння волосся почалося через дерматологічні проблеми, цей засіб вам точно допоможе. Нанесіть на коріння волосся м'якоть алое на кілька хвилин. Змийте теплою водою і повторіть через 2-3 дні. Для досягнення ефекту важливо повторювати процедуру регулярно.

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