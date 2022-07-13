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Рецепт на ліки проти розладів психіки та епілепсії тепер може виписувати сімейний лікар

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Рецепт на ліки проти розладів психіки та епілепсії тепер може виписувати сімейний лікар

Фото: pixabay.com

Для цього важливо, щоб пацієнт мав план лікування від психіатра або невролога, внесений в електронну систему охорони здоров’я.

На основі даних в ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров”я) лікар первинки випише рецепт на препарат.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Йдеться про 27 препаратів проти епілепсії, включених в програму реімбурсації,  а також 30 препаратів проти:

  • шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
  • розладів настрою (афективні розлади);
  • невротичних, пов'язані зі стресом та соматоформних розладів.

Українці можуть отримати препарати проти цих розладів безоплатно або з незначною доплатою –  вартість аптеці відшкодовує НСЗУ.

Раніше рецепт на ліки за цими напрямами могли виписати тільки психіатр або невролог. Всього з початку повномасштабної війни 15 147 українців отримали електронні рецепти на “Доступні ліки” при психічних розладах та поведінці, епілепсії. 

  • Щоб отримати повторний рецепт можна звернутися до будь-якого лікаря первинки, незалежно від того, чи укладена з ним декларація.  А якщо є зв’язок зі своїм сімейним лікарем, то він може виписати рецепт дистанційно, якщо він має доступ до ЕСОЗ.
  • Також на період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти. Якщо пацієнт прийшов до лікаря, а у медзакладі немає електроенергії, інтернету або доступу до ЕСОЗ, то лікар випише паперовий рецепт, а в аптеці його погасять. Зауважимо, що сімейний лікар може виписати паперовий рецепт на ліки проти розладів психіки і поведінки, якщо цей рецепт в ЕСОЗ створив психіатр або невролог.

Аби отримати ліки, потрібно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Адресу та контакти найближчої аптеки допоможуть знайти оператири контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Радимо перед візитом до аптеки зателефонувати та уточнити про наявність потрібних ліків.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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