Рецепт здорового та щасливого життя на пенсії: лікарі розкрили таємницю

Щастя та гармонію в похилому віці можна відчувати завдяки простим речам.

Пенсія – передбачувана подія, тож до неї можна підготуватися заздалегідь, адже в такому разі ризик почуватися самотнім або впасти в депресію значно зменшується.

Про це йдеться у статті Johns Hopkins Medicine.

Сьогодні для багатьох людей вихід на пенсію не означає кінець життя, а – лише початок нового та цікавого етапу. Щастя та гармонію в похилому віці можна відчувати завдяки простим речам: піклуванню про організм, здоровим стосункам та корисній праці.

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Лікарка-геріатр докторка медичних наук Алісія Арбахе розповіла, що потрібно, аби вихід на пенсію не став неприємним та обтяжливим.

Залишатися активним

Якщо ви протягом життя звикли працювати, то через появу великої кількості вільного часу на пенсії може виникнути відчуття непотрібності та знизити вашу самооцінку.

Однак не варто постійно сидіти вдома. Оберіть для себе заняття, яка вам до вподоби. Наприклад, можна працювати неповний день, займатися волонтерством або ж організувати клуб за інтересами. Завдяки цьому ви зможете бути активними та ділитися своїми знаннями й уміннями на користь собі та іншим.

Зберігти здорові стосунки

Якщо ви дедалі частіше перебуваєте вдома, то стосунки з близькими можуть змінитися. Аби стосунки залишалися теплими та приязними, спробуйте обговорити з близькими, як ви плануєте проводити дозвілля, узгодьте режим дня та домашні обов’язки. Окрім того, будуйте спільні мрії та розробляйте плани щодо їхньогодосягнення.

Дбати про здоров’я

Ми не завжди приділяємо належну увагу власному здоров’ю через сучасник шалений ритм життя. Тож у роботі організму можуть виникнути численні порушення та захворювання.

Пенсія – саме той час, коли можна запланувати профілактичний огляд у спеціалістів та виявити можливі проблеми. Завдяки своєчасній діагностиці недуг та ранньому лікуванню можна уникнути ускладнень та покращити самопочуття.

Сприймати вихід на пенсію можна по-різному, але завдяки певним підготуванням цей етап може подарувати у похилому віці свободу вибору, нові враження та почуття гармонії із собою та світом.

Нагадаємо, за даними китайських вчених, основи здоров'я в літньому віці закладаються у чоловіків в період від 30 до 50 років, у жінок – у період від 40 до 60 років. Тому найважливішим є вести здоровий спосіб життя після 40 років.

Чому профілактика корисна як для здоров'я, так і гаманця – кандидат медичних наук Отто Стойка

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