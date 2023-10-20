Рефлекс Фергюсона: жінка народила за 40 секунд завдяки рідкісному стану (фото)

Таке відбувається, коли породілля почувається в безпеці.

Відмовившись від епідуральної анестезії, молода мама зробила, здавалося б, неможливе, народивши дитину рівно за 40 секунд.

Про це пише nypost.com.

24-річна Сіанна Гонсалес народжувала лише три години, перш ніж її син просто "вилетів".

"Я відчула, як він опускається. Я кричала: "Він іде", — пригадала жінка народження дитини у серпні 2022 року. "Мені не довелося його виштовхувати, він вийшов сам".

Сіанна Гонсалес / Фото: SWNS

Мама з Філадельфії зазнала так званого рефлексу Фергюсона, також званого рефлексом вигнання плода, під час якого плід викидається з тіла без будь-якого поштовху.

За даними Healthline, мимовільний рефлекс виникає в результаті природного процесу народження в організмі - під час пологів вивільняється окситоцин, а посилені рецептори в матці спричиняють скорочення, які розширюють шийку матки та виштовхують плід із родових шляхів.

Однак у більшості жінок пологи без потуг не відбуваються, оскільки рефлекс вигнання плоду, швидше за все, станеться, коли мама почувається "у безпеці".

Сіанна Гонсалес / Фото: SWNS

У лікарні природний процес пологів переривається гудками машин, оглядами лікарів чи медсестер та іншими необхідними процедурами, які можуть стати на заваді рефлексу.

У мам, які випробували це, рефлекс виникає настільки швидко, що вони кажуть, що він схожий на чхання: одного разу, розпочавшись, він уже не припиниться.

Гонсалес клянеться, що її дитина народилася менш ніж за 40 секунд після того, як вона відчула те, що спочатку прийняла за перейми Брекстона-Гікса або помилкові пологові перейми, лише для того, щоб прийти до пологового будинку і виявити, що вона справді народжує.

Сіанна Гонсалес / Фото: SWNS

Гонсалес народжувала у пологовому басейні, коли раптово зрозуміла, що ось-ось малюк з’явиться на світ.

"У той момент мене охопила тривога", — сказала Гонсалес, яка не мала часу вилізти з ванни, щоб народити. "Я подумала, хто зловить цього малюка? Це було дуже природно і дуже швидко", — додала вона, заявивши, що стан розслаблення спровокував вигнання плоду.

Попри те, що це друга дитина Гонсалес, вона сказала, що мала рефлекс Фергюсона при народженні першого сина, якому зараз 2 роки.

Нагадаємо, чоловік став мультимільйонером завдяки продавцю магазину. Щасливчик розповів, як так сталося.

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