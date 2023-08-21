Регулярний і хороший секс після 60 років допомагає зберегти мозок здоровим до старості: дослідження

Дослідження показало, що регулярний і хороший секс у віці від 62 до 74 років допомагає зберегти здоров'я мозку через п'ять років.

Про результати дослідження пишуть у виданні Daily Mail, додаючи, що у віці 75-90 років для здоров'я мозку секс повинен бути вже не таким хорошим, але регулярним.

У дослідженні взяли участь 1683 людини у віці 62 років і старше. Науковці з коледжу Хоуп, штат Мічіган, США визначали когнітивні бали, комбінуючи оцінку шести ключових областей мозку, включаючи увагу, пам'ять та візуально-просторові навички. За їхніми словами, отримані результати були пов'язані з перевагами хорошого сексу для зняття стресу, а також вивільненням гормону задоволення (дофаміну).

В дослідницькій статті було вказано, що саме стрес перешкоджає нейронегезу (новому утворенню нейронів) в гіпокампі (ділянка мозку, яка пов'язана з пам'яттю). Якщо літні люди після 60 живуть статевим життям і воно їм подобається, приносить задоволення, вони будуть відчувати зниження стресу, що може, в свою чергу, захистити нейрогенез. Адже сексуальне життя пов'язане з оргазмом, а оргазм вивільняє приплив дофаміну.

Також команда дослідників виявила, що та група літніх людей (у віці від 75 до 90 років), яка мала будь-яку сексуальну активність (не обов'язково повноцінний статевий акт і навіть оргазм) хоча б раз на тиждень, в когнітивних тестах отримала вищі бали за тих, хто протягом останнього року не займався сексом. При цьому величина ефекту була порівнянна вченими з перевагою тривалої освіти, тобто навчання в університеті, з незакінченням середньої школи.

Своє дослідження науковці опублікували в науковому журналі Journal of Sex Research, де зазначили, що частота статевих стосунків в похилому віці може сприяти збереженню когнітивного здоров'я, оскільки це одна з форм фізичної активності. Це особливо важливо, тому що літні люди часто ведуть малорухливий спосіб життя.

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