Наскільки небезпечна картопля фрі: вчені зробили приголомшливе відкриття

Картопля фрі / © Getty Images

Реклама

Вчені з Гарварду дослідили харчові звички понад 200 тисяч людей і з’ясували, що один з найпопулярніших продуктів у світі при частому вживанні збільшує ризик діабету на чверть. Дослідники радять обрати безпечнішу альтернативу.

Про це пише видання The Guardian.

Регулярне вживання картоплі фрі може суттєво збільшити ризик розвитку діабету. Дослідження, опубліковане у British Medical Journal, показало, що вживання цієї страви тричі на тиждень підвищує ймовірність захворювання на 20%, а п’ять разів — на 27%.

Реклама

Міжнародна команда науковців під керівництвом фахівця з громадського здоров’я Гарвардського університету Сеєда Мохаммада Мусаві проаналізувала дані 205 тис. медичних працівників у США, зібрані з 1984 по 2021 рік. Респонденти кожні чотири роки заповнювали анкети про харчові звички.

З’ясувалося, що й самі картопляні страви не є шкідливими, але спосіб приготування має значення. Запікання, варіння чи пюрирування картоплі при такій же частоті вживання підвищували ризик діабету лише на 5%. Найбезпечніший варіант — замінювати картоплю цільнозерновими продуктами: це знижує ризик на 8%, а заміна саме картоплі фрі — на 19%.

За словами дієтолога Кавтер Хашем з Лондонського університету імені королеви Марії, картопля може бути частиною здорового раціону, якщо готувати її без великої кількості жиру та солі. «Картопля фрі — це багато жиру, солі та калорій, що сприяє набору ваги та підвищує ризик діабету 2 типу», — зазначила вона.

Дослідники наголошують, що їхні висновки носять спостережний характер і не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку, проте результат є вагомим аргументом на користь більш здорових способів приготування.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що існує один дуже простий спосіб, який допоможе у домашніх умовах приготувати картоплю фрі, яка буде смачніше, ніж у МакДональдз. Страва вийде достатньо хрумкою.