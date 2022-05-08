Рекомендовані щеплення в Україні: чому потрібно отримати додатковий захист від інфекційних хвороб

Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.
МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію.
Про це пояснює Центр громадського здоров'я у Telegram-каналі.
В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, «свинки».
Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:
- ротавірусна інфекція;
- пневмококова інфекція;
- менінгококова інфекція;
- вітряна віспа (вітрянка);
- гепатит A;
- вірус папіломи людини;
- грип.
Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом.
МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.
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