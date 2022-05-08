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Рекомендовані щеплення в Україні: чому потрібно отримати додатковий захист від інфекційних хвороб

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Рекомендовані щеплення в Україні: чому потрібно отримати додатковий захист від інфекційних хвороб

Associated Press

Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію.

Про це пояснює Центр громадського здоров'я у Telegram-каналі. 

В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, «свинки».

Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

  • ротавірусна інфекція;
  • пневмококова інфекція;
  • менінгококова інфекція;
  • вітряна віспа (вітрянка);
  • гепатит A;
  • вірус папіломи людини;
  • грип.

Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.

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