Рекомендовано вживати регулярно: вчені назвали найкорисніший фрукт

Фрукти корисні для організму, адже містять велику кількість мікроелементів та вітамінів. Недавно вчені дізналися, який фрукт найкорисніший. Які результати показали дослідження?

Недавнє дослідження японського вченого з Токійського університету Айка Аракеляна показало, що найкориснішим фруктом є ківі.

Фахівець наголосив, що в ньому міститься більше вітамінів і мінералів, ніж у 27-ми інших фруктах, які були досліджені ним та його командою. Водночас у ківі майже немає калорій.

Чим корисне ківі? Насамперед великою кількістю харчових волокон, вітамінів С та Е, фолієвої кислоти, антиоксидантів та інших корисних речовин. У двох середніх порціях ківі міститься стільки ж калію, як в одному банані, а ось калорій майже немає. Тому цей фрукт можна їсти тим, хто слідкує за своєю вагою.

Завдяки такому особливому складу, ківі рекомендують їсти людям похилого віку. Якщо вживати його регулярно, воно допоможе зміцнити кістки й судини, вивести з організму токсини та нормалізувати травлення.

Також ківі допомагає виводити з організму холестерин, нормалізувати сон, зміцнити здоров'я шкіри та очей.

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