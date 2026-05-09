Експерти з харчування радять з’їдати один-два ківі на день, щоб отримати помітну користь без надлишку фруктового цукру і калорій.

Про це пише Daily Mail Online.

Ось чому цей фрукт варто включити в щоденне меню.

Підтримує імунітет

Один ківі здатен покрити значну частину добової потреби у вітаміні С, а в деяких сортів — навіть повністю. Це допомагає підтримувати імунну систему, покращує засвоєння заліза і бере участь у синтезі колагену для шкіри та суглобів.

Вітамін С необхідний для підтримки здорової імунної системи, як потужний антиоксидант. Антиоксиданти допомагають організму боротися з вільними радикалами, високореактивними молекулами, пов’язаними з різними захворюваннями, зокрема діабет та аутоімунні захворювання.

Покращує роботу кишківника

Головна перевага ківі — поєднання клітковини та природного ферменту актинідину. Саме тому фрукт часто рекомендують за схильності до закрепів, тяжкості після їжі та нерегулярного травлення. Дослідження показують, що 1−2 ківі на день можуть покращувати регулярність випорожнень уже за кілька тижнів.

Допомагає краще спати

Невеликі дослідження показують, що два ківі перед сном можуть позитивно впливати на якість відпочинку. Можливе пояснення — вміст серотоніну та антиоксидантів, які беруть участь у регуляції циклів сну.

Підходить тим, хто стежить за вагою

Один плід містить усього близько 40−50 калорій, але завдяки клітковині добре насичує і допомагає знизити тягу до солодкого. Тому ківі часто використовують як альтернативу більш калорійним десертам і снекам.

Покращує засвоєння заліза

Вітамін С у складі ківі допомагає організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів. Саме тому його особливо корисно поєднувати з вівсянкою, шпинатом, сочевицею, насінням або йогуртом.

Як краще їсти ківі

Його можна їсти окремо, або додавати у салати, смузі, коктейлі, йогурт, а також в заправки, маринади до м’яса чи морепродуктів. Ківі чудово поєднується з іншими ягодами та фруктами. Скажімо, якщо до нього додати інші ягоди і банан, вийде поживний фруктовий салат.

