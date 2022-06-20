Рентген удома: у Львові можна пройти обстеження за межами медичного закладу

Рентген удома: у Львові можна пройти обстеження за межами медичного закладу

Процедура платна.

У Львові є можливість пройти рентген-обстеження за межами медичного закладу – удома або іншому зручному для пацієнта приміщенні.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

Домашній рентген доступний насамперед для тих, у кого є клінічні покази для такого обстеження, скерування від сімейного лікаря і немає протипоказань до застосування променевого обстеження, наприклад, вагітність.

Також послуга буде комфортною для тих пацієнтів, які не можуть залишити власну оселю, та літніх людей.

Фахівці повідомили, що портативний цифровий рентген-апарат є безпечним і має найнижчу дозу опромінення. Він має розміри звичайного фотоапарата, тому легко поміщається в будь-якому приміщенні, а зроблені знімки можна одразу відправити особистому лікареві для консультації. Він здатний обстежити пазухи носа, молочні залози, легені та інші внутрішні органи.

Вартість виїзду з обстеженням однієї ділянки становить 1490 грн. Вікових обмежень немає, а ось скерування таки бажано мати.

Також нагадаємо, що список аптек, в яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Перелік аптек оновлюється та поповнюється.