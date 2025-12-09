Революція в онкології: лікарі вперше заявили про повне одужання безнадійних пацієнтів

Лікарі заявили про одужання безнадійних онкопацієнтів / © Pixabay

Множинна мієлома довгий час вважалася вироком, адже ця хвороба, що вражає кістковий мозок, практично не піддавалася повному лікуванню. Проте нове дослідження дає надію тисячам пацієнтів. Вчені випробували терапію, яка використовує власні захисні сили організму, і отримали результати, які називають безпрецедентними.

Про це пише Daily Mail.

5 років життя замість одного

У знаковому дослідженні взяли участь 97 пацієнтів. Усі вони мали важку форму раку, який не реагував на жодні інші ліки. За прогнозами лікарів, більшості з них залишалося жити лише рік або два.

Їм ввели одноразову інфузію власних імунних клітин, які були генетично перепрограмовані в лабораторії для знищення раку. Результати, опубліковані в Journal of Clinical Oncology, вразили світ: через п’ять років 82 пацієнти все ще були живі та здорові.

У багатьох із них не виявили жодних ознак раку, і вони не потребували подальшого лікування.

«Ці пацієнти відповідають критеріям одужання», — заявив професор Сундар Джаганнат, провідний дослідник із лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

Британські експерти також у захваті. Професор Грем Джексон назвав це «найефективнішим лікуванням, яке ми коли-небудь бачили при мієломі», і додав, що раніше про повне вилікування в контексті цієї хвороби навіть не йшлося.

Як працюють «живі ліки»

Метод називається CAR T-клітинна терапія. Суть його полягає в наступному:

У пацієнта забирають Т-клітини (імунні клітини, що борються з інфекціями). У лабораторії їх генетично змінюють так, щоб вони розпізнавали та атакували саме ракові клітини мієломи. Мільйони таких «модифікованих мисливців» вводять назад у кров пацієнта через крапельницю.

Потрапляючи в організм, ці клітини починають патрулювати кровотік і знищувати пухлину, де б вона не ховалася.

Раніше мієлома була однією з найважчих для лікування, оскільки рак «ховався» глибоко в кістковому мозку. Хвороба руйнувала кістки зсередини, викликала переломи та ниркову недостатність.

Ціна питання та ризики

Хоча результати фантастичні, терапія має свої нюанси. По-перше, вона може викликати сильну імунну реакцію — синдром вивільнення цитокінів (висока температура, запалення), що потребує контролю лікарів.

По-друге, це дороговартісне лікування. Одна інфузія коштує близько 350 000 фунтів стерлінгів (приблизно 18,5 млн гривень). Наразі цей метод для мієломи ще не є масово доступним у державних лікарнях більшості країн, але успішні випробування можуть прискорити його впровадження.

Нагадаємо, у Львові провели унікальну операцію: медики за допомогою ШІ знищили метастази у печінці пацієнтки. Вже за дві години після операції пацієнтка пересувалася палатою, а наступного ранку поїхала додому.