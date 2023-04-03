Революція у лікуванні раку: в Австралії готуються до "пересадки калу"

Це буде перший дослід для лікування пацієнтів з раком крові.

Австралія готується провести свій перший клінічний дослід з використання пересадки кишкової мікрофлори для лікування пацієнтів з раком крові, у яких виникли серйозні ускладнення після трансплантації кісткового мозку.

Про це повідомляє newatlas.com.

У хворих з посттрансфузійним захворюванням "трансплантат-проти-господаря" (Graft-versus-host disease — GvHD) більшість або всі клітини донора атакують тканини та органи людини, яка отримала трансплантацію (господар). Для людей, які отримали трансплантацію кісткового мозку для лікування раку, GvHD може бути особливо руйнівним.

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"Пересадка кісткового мозку може бути двостороннім мечем", — сказала доктор Андреа Генден, клінік-науковець Інституту медичних досліджень QIMR Бергхофера та лікарка Рояль Брісбен із жіночої лікарні. "Вона врятує життя людей із агресивними формами крововиливів, але може забрати їхні життя, спричинюючи GvHD, що розбиває серця".

У пацієнтів, які розвивають GvHD у кишківнику, традиційні методи лікування не працюють.

"GvHD особливо важко лікувати у кишківнику, пацієнти часто перебувають у лікарні на довготривалому лікуванні, де вони залежні від догляду лікарів та імунопресивних препаратів із інтенсивним ефектом", — сказала Генден. "Традиційна імунопресивна стероїдна терапія не працює у половини всіх пацієнтів із GvHD".

Дослідження показали, що мікробіом кишківника або мікробіота є важливим для підтримки здоров'я. Колекція трильйонів мікроорганізмів, які співіснують у здоровому кишківнику, стимулює імунну систему, захищає від нападу патогенних мікроорганізмів, розкладає потенційно токсичні продукти харчування та створює певні вітаміни та амінокислоти.

Тут і приходить на допомогу трансплантація мікробіоти кишківника (FMT), або як її називають у народі "трансплантація калу", яка призначена для відновлення здоров'я кишківника, популяції мікробіоти нездорової людини мікробами калу та іншими мікробами здорової людини.

Як і у випадку з донорами крові, донори мікробіоти піддаються ретельній перевірці. Донорство калу тестують у закладі, затвердженому Управлінням лікарських засобів (TGA), перш ніж його використовувати. Трансплантація мікробіоти кишківника вже довела свою велику ефективність у лікуванні кишкових інфекцій.

Сподіваються, що революційні клінічні випробування допоможуть виявити конкретний мікроб, відповідальний за покращення GvHD, з метою надання пацієнтам простішого та цілеспрямованого лікування у майбутньому.

"Трансплантація мікробіоти кишківника — це дійсно чудовий новий підхід, який може врятувати життя", — сказала Генден. "Якщо ми зможемо відновити здоровий мікробіом кишечника у цих пацієнтів, ми можемо потенційно вплинути на імунну функцію в кишечнику та лікувати GvHD в більш безпечний спосіб, що зберігає імунітет пацієнта".

Дослідження також має потенціал розкрити більш ефективні методи лікування таких захворювань, як хвороба Крона та виразковий коліт, які мають схожі риси з GvHD.

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