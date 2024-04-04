Революційна альтернатива донорським органам: у США почали клінічні випробування нового методу

В разі успіху нової технології один донор допоможе десяткам або навіть сотням людей, які потребують пересадки печінки.

Біотехнологічна компанія LyGenesis з США почала клінічні випробування інноваційного методу вирощування "альтернативної" печінки. Цей метод в разі успіху допоможе пацієнтам, які потребують пересадки печінки і у багатьох випадках помирають, не дочекавшись операції через брак донорських органів.

Про це пише Nature.

Розробники методу пояснили, що це буде новий орган у тілі пацієнта – "мініпечінка", яка повинна вирости у лімфатичному вузлі у верхній частині живота пацієнта з печінковою недостатністю.

Перший пацієнт вже пройшов процедуру підсаджування здорових клітин донорської печінки. За кілька місяців ці клітини повинні розмножитися та заповнити лімфатичний вузол. За задумом біотехнологів, нова структура візьме на себе функції печінки та зможе фільтрувати кров у людському організмі.

За словами виконавчого директора компанії LyGenesis Майкла Хаффорда, перший пацієнт отримав лікування 25 березня й наразі вже виписаний з клініки. Тепер кілька місяців його стан пильно контролюватимуть лікарі. Наразі процес відновлення після процедури йде за планом.

Видання зазначає, що у США щороку від різних хвороб печінки помирає близько 50 тисяч людей. Під час багатьох з цих захворювань клітини печінки перероджуються і втрачають здатність відфільтровувати з крові токсичні речовини, що призводить до смерті.

У таких випадках врятувати життя пацієнта може тільки пересадка донорської печінки, але органів критично не вистачає. Крім того, тисячам людей взагалі відмовляють у трансплантації через супутні захворювання, за яких донорські органи не приживаються або організм пацієнта не здатен витримати операцію.

Вирощування "альтернативної" печінки може дати шанс на збереження життя в першу чергу для таких пацієнтів, яких медицина досі називає безнадійними.

Нагадаємо, чоловікові пришили донорські жіночі руки. Він втратив кінцівки, коли потрапив під потяг у жовтні 2020 року.

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