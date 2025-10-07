Річ, яку ви робите вдень, не дасть вам заснути вночі: експертка назвала неочікувану причину безсоння

Безсоння може бути спричинене поганою поставою / © Credits

Більшість людей вважають, що проблеми із засинанням можуть бути пов’язані із незручними подушкам, спекою в кімнаті чи нав’язливими думками, котрих важко позбутися. Однак провідна експертка виявила неочікувану причину безсоння: те, як ви сиділи чи стояли протягом дня, може впливати на нічний сон.

Про це пише Daily Mail.

Заступниця генерального директора благодійної організації «The Sleep Charity» Ліза Артіс розповіла, що години, проведені схилившись перед екранами, створюють навантаження на опорно-рухову систему організму, порушують відпочинок і підживлюють безсоння.

«Коли ви довго сиділи у незручній позі та ваша шия викривлена, ви погано відпочинете вночі, а ваш стан лише погіршиться. Якщо ви вже відчуваєте біль, ви не зможете нормально заснути та відновитися. Це створює проблему, з якої важко вибратися», — зазначила експертка.

За її словами, через неприродні пози, в яких люди проводять по кілька годин поспіль, нерідко буває, що біль та поколювання починаються серйозно, щойно наше тіло отримує можливість розгорнутися.

Коли нам незручно, ми не можемо спати у природній позі. За словами Лізи Артіс, якщо шия і плечі напружені від гаджетів, спати на животі не можна. Ця поза викривляє хребет і додатково навантажує плечі, роблячи ситуацію зі сном лише гіршою.

«Сон на боці без гарної подушки також може посилити болі в шиї. Найкращі положення — лежати на спині або на боці, вирівнявши голову, шию та хребет», — розповіла фахівчиня.

Теорія про те, що смартфон створює проблеми зі структурою тіла, може здатися незвичною, однак коли ви тримаєте голову у вертикальному положені, вона тисне на шию з вагою близько 5 кг. Але щойно ви нахиляєте голову, щоб подивитися в екран, навантаження на хребет зростає до 22 кг.

Експертка Артіс додає, що саме ця зайва вага створює ланцюгову реакцію аж до таза.

«Коли ви нахиляєтеся вперед, щоб перевірити свій смартфон, не лише шия та плечі працюють інтенсивніше — ваша поперек також витягується з правильного положення», — наголосила фахівчиня.

За її словами, біль у плечах може бути наслідком поганої постави в попереку, спричиненої занадто тривалим перебуванням перед екранами.

Як наголосила Артіс, з часом це призводить до хронічного болю, головного болю та поганого кровообігу.

Водночас фахівчиня наголосила, що покращення постави потребує значних зусиль, тому вона радить уникати тривалого сидіння та часу використання гаджетів.

Раніше американські вчені з’ясували, що хронічне безсоння може збільшити ризик розвитку деменції.

Водночас фахівці розповіли, чому більшість людей прокидається щоночі о 3:00.

