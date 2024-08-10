Ризик небезпечної хвороби можна розпізнати за складками на руках — дослідження

Багато людей не знають, що у них остеопороз, який послаблює кістки, доки вони не травмуються.

Нове дослідження, представлене на Європейському ендокринологічному конгресі в Стокгольмі, Швеція, показало, що вимірювання жиру на руках може допомогти передбачити ризик розвитку остеопорозу - крихкості кісток, що призводить та перелому хребців - у людей віком понад 50 років.

Про це повідомило видання Health.

“Підшкірний жир на руці, який можна легко оцінити навіть простим і недорогим методом вимірювання шкірної складки, може стати корисним індексом якості кісток хребта, можливо, прогнозуючи ризик перелому хребців”, - стверджує старша авторка дослідження Єва Кассі, докторка медицини та професорка Національного і Каподистрійського університету Афін.

Дослідники обстежили 115 людей — 14 чоловіків і 101 жінку — без остеопорозу із середнім віком 62 роки, щоб визначити їх жирові відкладення та якість кісток хребта.

Було виявлено, що у людей з надлишковим жиром - незалежно від індексу маси тіла - якість кісток у хребті була нижчою. Це особливо стосувалося вісцерального жиру (внутрішнього глибокого жирового прошарку, який оточує внутрішні органи) і жиру під шкірою на руках.

Переломи хребців є найпоширенішими при остеопорозі - захворюванні, яке спричиняє втрату кісткової маси та мінеральної щільності кісткової тканини. Багато людей не знають, що у них остеопороз, який послаблює кістки, доки вони не травмуються.

“Ми вперше виявили, що жирова маса рук негативно пов’язана з якістю кісток і міцністю хребців”, — зауважила докторка Кассі.

Результати цього дослідження можуть допомогти краще виявляти людей із високим ризиком розвитку цієї небезпечної хвороби, контролюючи кількість жиру на руках.

Нагадаємо, чотирирічний хлопчик з Львівщини переніс вже понад 20 переломів кісток через рідкісну хворобу. Близько 20 переломів сталося у віці до двох років.

Читайте також: