Ризик смерті та ускладнень: дослідження показало, у який день тижня не варто робити операцію

Результати нового дослідження свідчать про те, що людям, які планують операцію в п'ятницю, варто подумати про її перенесення, якщо це можливо.

Люди, які роблять операцію напередодні вихідних, мають значно підвищений ризик смерті та ускладнень, повідомляють дослідники у журналі JAMA Network Open.

За словами дослідників, цей "ефект вихідних" спостерігався під час 25 поширених процедур, що представляють різні хірургічні спеціальності.

"Пацієнти, які перенесли операцію безпосередньо перед вихідними, мали значно підвищений ризик ускладнень, повторних госпіталізацій і смертності в порівнянні з тими, кого прооперували після вихідних", - зробила висновок команда під керівництвом старшого дослідника, доктора Раджа Саткунасівама з Г'юстонської методистської лікарні в Техасі.

"Для систем охорони здоров'я важливо оцінити, як це явище може вплинути на їхню практику, щоб гарантувати, що пацієнти отримують відмінну допомогу незалежно від дня тижня", - додали дослідники.

Лікарні та системи охорони здоров'я, як правило, працюють вихідними з мінімальною кількістю персоналу, що призводить до побоювань, що пацієнти з більшою ймовірністю отримають гірший догляд у суботу та неділю, зазначають дослідники у своїх довідкових матеріалах. Це явище зазвичай називають "ефектом вихідних".

Цей ефект вихідних може також стосуватися людей, які проходять операцію безпосередньо перед вихідними, і перебувають у лікарні, відновлюючись після операції, пояснюють дослідники.

Щоб дослідити це, вчені проаналізували дані про майже 430 000 пацієнтів, які перенесли операцію в Онтаріо, Канада, в період від 2007 до 2019 року.

Результати показали, що люди, які перенесли операцію до вихідних, мали вищий ризик смерті протягом 30 днів (збільшення на 9%), 90 днів (10%) і одного року (12%) порівняно з операціями, проведеними після вихідних.

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Пацієнти, прооперовані напередодні вихідних, також мали гірші результати за комплексним показником, що поєднує смерть, ускладнення та необхідність повторної госпіталізації, з підвищеним на 5% ризиком через 30 днів та один рік після операції.

На думку дослідників, окрім зменшення кількості персоналу, існують й інші причини, чому лікарні можуть надавати гіршу медичну допомогу вихідними.

У п'ятницю в порівнянні з понеділком оперує більше молодших хірургів з меншим стажем, а лікарі, які працюють вихідними, мають менший доступ до старших колег і спеціалістів, кажуть дослідники.

"Крім того, бригади вихідного дня можуть бути менш знайомі з пацієнтами, ніж бригади буднього дня, які раніше надавали допомогу", - зазначають вчені.

Лікарі також можуть мати менший доступ до тестів і сканувань, які могли б краще допомогти в лікуванні пацієнтів.

"Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти відмінності в наданні допомоги, які можуть лежати в основі цих спостережень, і гарантувати, що пацієнти отримують високоякісну допомогу незалежно від дня тижня", - підсумували дослідники.

Нагадаємо, вчені виявили генетичну причину, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки. Дослідження на лабораторних мишах допоміг вченим з Каліфорнії спростувати певну теорію.

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