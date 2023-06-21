Ризикуємо побачити черговий сплеск: в Україні за тиждень понад 100 дітей захворіли на COVID-19

За минулий тиждень, 12-18 червня, у 1 308 людей, серед яких 102 дитини і 25 медиків, зафіксували коронавірус.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Попри те, що захворюваність на COVID-19 влітку в Україні знижується, випадки коронавірусу фіксуються, тож потрібно продовжувати щепитися.

За словами лікаря, люди менше щепляться від коронавірусу. Наразі захищених від COVID-19 менше 70%. Цей показник не досягає 30% серед людей, старших 60 років.

Коронавірус в Україні: статистика від МОЗ

COVID-19 підтвердили у 102 дітей впродовж 7 днів у червні.

Найбільша кількість підтверджених випадків – серед людей старше 60 років: 568 випадків, 13 летальних.

"Відповідно, восени ризикуємо побачити чергову сезонну хвилю захворюваності, тому зараз треба всім поновити захист, щоб мати сформований імунітет та знизити ризики для власного здоровʼя", – зазначає Кузін.

Станом на середину червня першу бустерну дозу отримали 3 223 164 людини, другу бустерну дозу – 335 065.

Лікарі нагадують, що через 5 місяців після первинного курсу вакцинації потрібно щепитися першим бустером.

Друга бустерна доза рекомендована всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої.

"В Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 від 5-річного віку. Для щеплень дітей 5-11 років використовують спеціальну вакцину Comirnaty, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей, старших 12 років", – нагадав лікар.

За його словами, в Україні в наявності понад 7 млн доз вакцини, які є безоплатними для населення. Транспортування вакцин відбувається регулярно, тому кожен регіон забезпечений достатньою кількістю для проведення щеплень.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 35 533 427 щеплень проти COVID-19. За попередній тиждень – 13 754.​

Тим часом ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19. Водночас небезпека від коронавірусу не зникла, тому необхідно надалі дотримуватися правил безпеки.

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