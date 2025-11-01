Різниця є: яка сіль найбільш корисна

Навіть корисні солі слід вживати помірно / © Pixabay

Реклама

Найбільш корисною вважається неочищена морська сіль, оскільки вона зберігає натуральні мікроелементи, такі як магній, калій, кальцій та йод, які отримують шляхом випаровування морської води. Також корисною є гімалайська рожева сіль, що містить мінерали: залізо, кальцій, магній і калій.

Кухонна сіль

Цей різновид солі, відомий також як столовий, збагачений йодом, необхідним для роботи щитовидної залози. Йод особливо важливий для правильного розвитку мозку і кісток у немовлят і під час вагітності. У регіонах із дефіцитом йоду в ґрунті, таких як деякі країни, активно впроваджуються програми йодування солі.

Морська сіль

Цей вид солі цінують за грубу текстуру і насичений смак. Вона мінімально оброблена і часто використовується в натуральних продуктах. Кристали морської солі більші, ніж у кухонної, тому за обсягом вона містить менше натрію — від 320 до 560 мг на чверть чайної ложки.

Реклама

Гімалайська рожева сіль

Цю сіль добувають у шахтах Пакистану, вона вирізняється яскравим рожевим кольором. Вона містить більше мінералів, ніж кухонна сіль, але їхня концентрація занадто мала, щоб приносити помітну користь.

Скільки солі можна вживати

Рекомендоване споживання натрію становить не більше 2300 мг на день. Ця кількість міститься в одній чайній ложці кухонної солі. Для підтримки здоров’я важливо стежити за загальним вмістом натрію, включно з його прихованими джерелами в перероблених продуктах.

Раніше ми писали про те, що надмірне споживання солі може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Більше про це читайте у новині.