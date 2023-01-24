Робота при свічках: як зберегти зір, якщо потрібно працювати за комп'ютером в темряві

Навіть без світла українці продовжують працювати. Однак довготривала робота за комп'ютером у темряві може стати причиною проблем із зором. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як безпечно працювати за екраном без світла.

Очам важко пристосуватися до роботи в темряві. Тому через тривале сидіння перед екраном під час вимкнень електроенергії може стати причиною появи печіння, втоми та відчуття дискомфорту. Лікарка-офтальмохірургиня Тетяна Манойло поділилася рекомендаціями, як зберегти зір під час роботи за комп'ютером у темряві і розповіла, чому це небезпечно.

Чому робота за екраном в темряві небезпечна

Людина бачить предмети навколо себе, тому що очі сприймають сонячні промені, які відбиваються від різних речей. Хоча дехто думає, що випромінювання різноманітних ґаджетів (ноутбук, смартфон тощо) погіршує зір, насправді воно нешкідливе.

Проблема полягає в іншому. Фізіологічно людині непритаманно довго дивитися на екран, який світиться. Це може виснажувати пігментний епітелій сітківки. Як результат, з'являється зорова втома, знижується концентрація, що негативно впливає і на ефективність роботи.

А ось темрява навколо цю проблему загострює. Особливо це небезпечно для людей з далекозорістю, короткозорістю чи астигматизмом. В такому разі краще скоригувати зір за допомогою контактних лінз чи окулярів. Інакше для фокусування на екрані доведеться докладати набагато більше зусиль. Це може призвести в довгостроковій перспективі до погіршення гостроти зору, головного болю, втрати працездатності.

Тому офтальмологи рекомендують працювати з різноманітними ґаджетами лише в гарно освітлюваних приміщеннях. Тоді промені світла будуть рівномірно розсіюватися сітківкою і зоровий м'яз перестане напружуватися.

Що робити, якщо виникає печіння під час роботи за комп'ютером у темряві

Якщо потрібно тривалий час сидіти перед екраном в темряві, у деяких людей виникає печіння в очах. За словами лікарки, пов'язано це з тим, що відбувається пересушування слізної плівки ока.

Саме вона захищає людське око від негативного впливу навколишнього середовища. Оновлюється плівка, коли людина кліпає. А коли ми працюємо за комп'ютером, то кліпаємо значно рідше. Тому слізна плівка рветься менше ніж за десять секунд. Тоді око стає більш чутливим до забрудненого чи сухого повітря. І це може стати причиною виникнення такої хвороби як "сухе око".

Щоб не відчувати дискомфорт, рекомендовано зволожувати повітря в приміщенні, де ви працюєте. Проте в умовах, коли вимикається електроенергія, це неможливо. В такому разі на допомогу прийдуть будь-які зволожувальні краплі для очей.

Як працювати за комп'ютером в темряві безпечно

Звісно, краще уникати таких моментів, коли потрібно довгий час працювати перед екраном в темряві. Але, якщо вибору немає, лікарка дала такі поради:

використовувати "штучні сльози" — дітям зволожувальні краплі можна давати лише після призначення лікаря;

щогодини виконувати спеціальні справи для очей — п'яти хвилин повинно вистачити;

дивитися на екран краще з відстані не менше 60-80 см;

під час використання контактних лінз обов'язково дотримуватися всіх правил гігієни;

харчуватися збалансовано — більше ягід, фруктів, овочів, риби, олії, горіхів, насіння та виключити фастфуд, напівфабрикати;

не читати в темряві, навіть якщо ви використовуєте ліхтарик;

подбати про додаткове джерело живлення, наприклад на батарейках.

Якщо дискомфорт не зникає, варто звернутися за консультацією до офтальмолога. Він допоможе підібрати правильне лікування.