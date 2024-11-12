Роками носив у грудях "бомбу", поки вона не вибухнула: у Львові врятували чоловіка із патологією серця

В критичному стані – з гострим розшаруванням аорти – чоловіка доправили до лікарні.

Львівські лікарі разом із фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова здійснили надскладну кардіохірургічну операцію 62-річному Володимиру Орищаку зі Львівщини, який понад 20 років мав проблеми з високим тиском.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.

Прокинувся зранку і відчув, що йому зле як ніколи

"Впоратися з ним (високим тиском – ред.) чоловікові допомагали дружина, тонометр і пігулки. Два місяці тому пан Володимир прокинувся зранку і відчув, що йому зле як ніколи. Він вийшов на свіже повітря, однак легше не стало. А назад до будинку чоловік вже заледве дійшов. Дружина звично схопила тонометр. Але тиск Володимира виявився не підвищеним, а критично низьким – 60 на 80. Тож жінка викликали швидку", – розповіли лікарі.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дії парамедиків та надскладна операція на серці

Прибувши на виклик, лікарі підключили пацієнта до кисеню ще дорогою до лікарні, адже його рівень насичення киснем різко впав, що вказувало на те, що він відчуває важкий дихальний дистрес. Вже у медзакладі після огляду пацієнта йому діагностували рідкісний і небезпечний для життя стан: гостре розшарування аорти, яке поширилося на гілки дуги аорти і низхідну грудну аорту.

Це означає, що основна артерія Володимира зазнала значних пошкоджень внаслідок тривалого впливу надмірного тиску. Команда зробила все можливе для стабілізації його стану, аби якнайшвидше провести хірургічне втручання.

Тож керівник Центру серця та судин лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич розповів, що з огляду на велику площу розшарування, медики вирішили провести втручання спільно з колегами з Інституту Амосова.

"Вони єдині хто виконують такі складні операції. Це вже 27 втручання по всій Україні і друге для Львова", – зазначив Рома Домашич.

Кардіохірурги оперували чоловіка 9 годин. За словами медиків, основна складність втручання полягала в тому, що після вимкнення головних судин, фахівці мали по черзі під'єднувати кожну з них і перевіряти, чи є кровопостачання.

Попри складність втручання і критичний стан пацієнта операція минула успішно. Чоловіка вдалося врятувати. За місяць операції на серці Володимир поїхав додому.

Важливо зазначити, що цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо вас турбують проблеми зі здоровʼям, варто обов’язково звернутися до лікаря.

Нагадаємо, зниженню тиску в домашніх умовах без ліків може допомогти позбавлення від продуктів з високим вмістом натрію та насичених жирів. Передусім це ультраоброблена їжа.

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