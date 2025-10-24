Ромашковий чай може бути небезпечним: 5 побічних ефектів, про які не всі знають

Ромашковий чай / © www.freepik.com/free-photo

Ромашковий чай часто називають натуральним засобом від стресу та безсоння. Проте надмірне його споживання може мати небажані наслідки для здоров’я — особливо для людей, які приймають певні ліки.

Про це повідомило видання verywellhealth.com.

Фахівці радять обмежитися 1–3 чашками на день, адже перевищення цієї норми може спричинити нудоту, алергію або навіть підвищити ризик кровотечі.

Нудота та блювання

Хоча ромашка допомагає зняти нудоту, у великих кількостях вона може мати протилежний ефект. Як зазначає дієтологиня Кері Ганс, надмірне вживання напою іноді викликає нудоту або блювання, хоча такі випадки трапляються рідко.

Алергічні реакції

Люди, які мають алергію на амброзію, хризантеми чи чорнобривці, можуть зіткнутися з подразненням шкіри, набряками або навіть анафілаксією після вживання ромашки.

Сонливість

Ромашковий чай має легку заспокійливу дію, тож у поєднанні із седативними препаратами може посилювати сонливість і спричинити надмірну втому.

Ризик кровотечі

У складі ромашки є кумаринові сполуки, які підсилюють дію ліків для розрідження крові (наприклад, варфарину). Це може збільшити ризик кровотеч, тому людям, які приймають такі препарати, радять уникати надмірного споживання чаю.

Вплив на дію контрацептивів

Деякі дослідження вказують, що великі дози ромашкового чаю можуть знижувати ефективність протизаплідних таблеток і впливати на гормональний баланс, що особливо небезпечно для жінок із гормонозалежними захворюваннями.

Фахівці наголошують: для більшості здорових дорослих одна — три чашки ромашкового чаю на день вважаються безпечними. Проте людям, які приймають ліки або мають хронічні хвороби, варто проконсультуватися з лікарем перед регулярним вживанням.

