«Росія дуже занепокоєна»: Зеленський зробив заяву про відносини з Польщею

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та Польщею останнім часом покращилися. За його словами, обидві країни мають посилювати співпрацю та спокійно розв’язувати проблемні питання.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання щодо українсько-польських відносин та повернення до використання аеропорту в Ряшеві.

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Зеленський подякував польській стороні, командам двох країн, прем’єр-міністру Дональду Туску та польському народу за підтримку України. Президент наголосив, що Київ і Варшава мають спільного ворога — Росію, яку, за його словами, непокоїть міцний союз двох держав.

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«Нам треба тільки посилювати наші відносини і будь-які проблемні рішення намагатися вирішувати спокійніше. І навіть дуже складні речі ми вирішимо. Я впевнений в цьому», — зазначив глава держави.

Зеленський також позитивно оцінив зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і подякував йому за підтримку. Президент висловив переконання, що відносини між країнами будуть взаємовигідними завдяки взаємній повазі та важливості безпеки в Європі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський скористався польським аеропортом для запланованого візиту за кордон. У сусідній Польщі одразу звернули на це увагу, адже Зеленський тривалий час бойкотував аеропорти Польщі через дипломатичну кризу.

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