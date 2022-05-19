Російські окупанти повністю зруйнували 100 закладів охорони здоров'я під час війни

84 дні поспіль російські терористи обстрілюють цивільні об’єкти та медичну інфраструктуру.

628 закладів охорони здоров'я пошкоджено російськими окупантами за час війни. Понад 100 — повністю зруйновано.

"Це "життя", яке "принесли" із собою окупанти, і реальність, яку рф цинічно заперечує", — пишуть фахівці МОЗ.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге відвідали заклади охорони здоров’я Чернігівщини та поспілкувалися із медиками, які героїчно трималися весь час, поки регіон перебував в оточенні військ окупантів.

Попереду відбудова зруйнованої медичної інфраструктури. Весь цивілізований світ має знати та бачити правду про країну-агресора, яка порушує усі існуючі міжнародні гуманітарні норми та правила, і це відео, черговий доказ цього.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.