Російські снаряди перетворили на купу каміння 84 медзаклади України

Із 24 лютого не було жодного дня, аби російські терористи не завдали втрат медичній інфраструктурі.

Ворог зрівняв із землею 123 об'єкти медичних закладів та ще 711 – пошкодив, повідомляє МОЗ.

Щодня, порушуючи всі можливі міжнародні конвенції, Росія випускає ракети по лікарнях та амбулаторіях.

Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на Донеччині. За попередніми даними, російські снаряди вже перетворили на груду каміння 84 медзакладів та ще 86 пошкодили.

Щодня, руйнуючи лікарні, росія краде в мільйонів українців право на доступ до медичної допомоги.

Як повідомлялося, обстрілів зазнали Миколаїв та населенні пункти Баштанського та Миколаївського районів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Читайте також: