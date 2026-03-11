- Дата публікації
Ротавірус: що це за хвороба та кого найчастіше уражає
Більшість ротавірусних інфекцій можна лікувати вдома, забезпечуючи хворому відпочинок та вживання великої кількості рідини. У більш серйозних випадках може знадобитися перебування в лікарні.
Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишківної інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого виникає в холодну пору року, переважно від листопада до квітня.
Ротавірус є найбільш поширеною причиною діареї в дітей віком від 6 місяців до 4–5 років у всьому світі. Недугу вважають найчастішою причиною тяжкої діареї, що може призвести до смерті, особливо в немовлят та маленьких дітей.
Симптоми захворювання починають з’являтися переважно через два дні після інфікування, але часом інкубаційний період досягає і до п’яти днів.
Симптоми інфекції:
різке підняття температури
блювота
діарея
біль у животі
У дітей ротавірусна інфекція може проявлятися у:
втраті апетиту
нудоті та блюванні
водянистій діареї, яка виникає часто і може тривати від трьох до восьми днів
болі в животі
лихоманці, яка минає через один-два дні
Найпоширенішим ускладненням ротавірусної інфекції називають дегідрацію. До втрати води, важливих солей та мінералів з організму призводить блювота та діарея.
Інфіковані діти та люди з ослабленою імунною системою можуть не встигати споживати стільки ж рідини, скільки втрачають.
У разі відсутності лікування зневоднення може призвести до пошкодження органів, інших серйозних захворювань та навіть смерті.
Як передається ротавірус
Ротавірус передається фекально-оральним шляхом внаслідок тісного контакту з інфікованою людиною або через забруднені поверхні та предмети.
Вірус може залишатися на речах протягом тижнів та навіть місяців, однак миття поверхонь та рук може уповільнити поширення хвороби. У фекаліях хворого патоген зберігається до десяти днів після зникнення симптомів.
Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак.
Ротавірусна інфекція найчастіше трапляється у дітей віком до 5 років, а малюки до 3 — ризикують мати більш серйозний перебіг захворювання.
